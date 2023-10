Crocodilos do Nilo são a próxima espécie invasora que ameaça a Flórida

Os crocodilos americanos são considerados ameaçados no estado, restando apenas cerca de 2.000 deles. Mas uma nova espécie vem preocupando biólogos e cientistas - os crocodilos do Nilo - analisados como a mais nova ameaça ao meio ambiente do estado.



Os crocodilos do Nilo podem atingir 6 metros de comprimento. Eles são a segunda maior espécie de crocodilo no mundo (atrás somente dos crocodilos de água salgada) e se alimentam de peixes, pássaros, pequenos hipopótamos, pequenas zebras, e de outros crocodilos. Essa espécie vive em água doce na África, ao longo do rio Nilo, mas vem se espalhando ao longo dos anos para outras partes do mundo. Eles podem pesar até mais de 900 kg.



O extremo sul da Flórida é o único lugar no mundo onde jacarés e crocodilos vivem no mesmo ambiente. Os jacarés são menores, mais escuros e têm focinho mais redondo e achatado, enquanto os crocodilos são maiores, de cor mais clara e têm focinho longo e estreito.



Diferente dos jacarés americanos, comuns nos lagos da Flórida e em alguns campos de golfe e em maior número, os crocodilos americanos, por outro lado, são bastante raros. Estima-se que existam entre 1,3 e 1,5 milhões de jacarés na Flórida, mas restam apenas 1.550 a 2.000 crocodilos americanos. Eles são considerados uma espécie ameaçada pela International Union for Conservation of Nature (IUCN).



Atualmente, existem alguns casos confirmados de crocodilos do Nilo na Flórida e os pesquisadores acreditam que eles estejam se reproduzindo. Resultados de DNA provam que três crocodilos encontrados perto de Miami em 2009, 2011 e 2014 são dessa espécie. Há uma chance de que eles estejam se reproduzindo e criando uma nova ameaça invasiva aos lagos da Flórida.