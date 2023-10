Uninter oferece Preparatório Gratuito para Encceja 2023

Se você se inscreveu para o Encceja Exterior 2023 que será realizado no próximo dia 22 de outubro em 12 países, a UNINTER quer ajudá-lo nessa jornada. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos permite a certificação dos ensinos fundamental e médio, para adolescentes e adultos que não conseguiram concluir em idade regular. Muitos brasileiros que vivem hoje fora do Brasil ainda não concluíram o ensino médio e o Encceja é o caminho para essa conquista.



O exame inclui questões objetivas nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática, além de uma redação. Para obter a certificação é necessário acertar 50% das questões, isso se reflete em 100 pontos. Na redação é necessário alcançar cinco pontos para conseguir a certificação.



Mas como eu posso me preparar?



Com a missão de levar a educação para os brasileiros, a Uninter mais uma vez oferece o Preparatório Encceja 2023, um curso totalmente gratuito destinado aqueles que já se inscreveram para a prova deste ano, residentes nos Estados Unidos, Portugal, Itália, Espanha e Japão. Durante as aulas, que irão abordar todas as disciplinas da avaliação, o aluno aprenderá sobre os assuntos que compõem cada campo do conhecimento. Na parte de Ciências Humanas, por exemplo, serão ensinados aspectos de Filosofia, Sociologia, História e Geografia. Tudo de forma didática e direta, passando pelos pontos mais cobrados na prova. Já nas aulas de redação, o aluno poderá se aprofundar no tema proposto, aprendendo a construir uma dissertação argumentativa efetiva.



- “ Ao conquistar o certificado do ensino médio por meio do Encceja, o brasileiro que vive no exterior ficará mais próximo de realizar o sonho do diploma universitário e nós estamos aqui para ajudá-lo durante toda a sua jornada em busca de uma vida melhor”, avisa Fabiano Ozique dos Santos, Gerente de Negócios Internacionais da Uninter.



E não há a menor dúvida de que a educação é o caminho. De acordo com o Conselho de Estatísticas do Trabalho nos Estados Unidos, por exemplo, a média de ganhos semanais para adultos acima de 25 anos que não têm diploma de ensino médio é de US$ 493, em comparação a US$ 678, para trabalhadores que têm diploma. É uma diferença anual de 9.620 dólares. A diferença sobe para 36 mil dólares se comparada à renda de bacharelados.



Para acompanhar as aulas do curso preparatório Encceja 2023 da Uninter, acesse o link globalhub.uninter.com/preparatorio-encceja-2023 e faça a sua inscrição.