Esino da língua portuguesa é implantado em mais escolas do sul da Flórida

Programas para o ensino da língua portuguesa estão sendo implantados em mais escolas do sul da Flórida. Com apoio do Consulado Geral do Brasil em Miami e de profissionais brasileiros, o objetivo é expandir o ensino da língua para beneficiar a comunidade brasileira em crescimento na Flórida.

Na Gator Run Elementary School, localizada na cidade de Weston, o projeto Zuando Som foi iniciado este mês para o fortalecimento da língua entre alunos de 6 a 12 anos.

Na Olympic Heights Community High School, em Boca Raton, no condado de Palm Beach, uma parceria entre o Consulado e representantes da escola e da comunidade vai apoiar o ensino da língua portuguesa em escolas americanas. No dia 26 de setembro, o consulado brasileiro foi visitar a escola e o encontro rendeu conversas com professores e alunos e ainda proporcionou ideias para estabelecer um contato mais próximo entre o consulado e os alunos.

"Ficamos felizes em presenciar um programa de português na Olympic Heights Community High School muito bem consolidado, com professores de português bem atuantes e em expansão. A escola tem uma quantidade importante de brasileiros que procuram os programas de português. Atualmente são 7 cursos dentro do programa e todos têm alta participação. Todos sabem da importância da língua portuguesa para nosso fortalecimento. É uma língua que, aqui, no estado da Flórida, vem crescendo em importância", destaca José Renato Ruy Ferreira, Consul-Adjunto.

Por meio do Setor de Cultura e Educação do Consulado-Geral do Brasil em Miami, em parceria com outros representantes da comunidade brasileira, o Projeto Zuando Som oferece aulas de língua portuguesa para as crianças utilizando materiais didáticos adaptados ao público infantil, como música, livros ilustrados, jogos interativos e recursos audiovisuais. Alunos de 6 a 12 anos vão aprender o português de maneira alegre e envolvente.

O conteúdo foi desenvolvido pela professora Ana Paula Cardoso, licenciada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia, com Rodrigo Prates, licenciado em letras, compositor e músico.

O projeto baseia-se na importância de promover a conexão das crianças com sua cultura de origem, fortalecendo sua identidade e raiz brasileira. Além disso, considerando a crescente comunidade brasileira nos EUA, há grande demanda por programas educativos que valorizem o idioma e a cultura brasileira.

A iniciativa busca oferecer uma experiência lúdica e enriquecedora, utilizando materiais adaptados ao público infantil e estratégias pedagógicas.