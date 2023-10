Flórida é "marco-zero" de fentanil enviado por chineses para os EUA e o México

A Flórida é "marco-zero" em uma investigação federal de fentanil enviado por empresas chinesas para os EUA e o México.



O governo dos EUA lançou neste verão uma ampla investigação, conduzida pela Drug Enforcement Administration, Homeland Security Investigations e outras agências federais, para chegar a empresas chinesas que fornecem produtos químicos de fentanil a outros países, como EUA e México, para a fabricação da droga mortal, que é 50 vezes mais poderosa que a heroína e também pode matar um adulto com uma dose de apenas dois miligramas.



“Sabemos que a cadeia global de fornecimento de fentanil, que termina com a morte de americanos, muitas vezes começa com empresas químicas na China”, disse o procurador-geral Merrick B. Garland na terça-feira, 3, numa conferência de imprensa em Washington, D.C., ladeado por altos responsáveis pela aplicação da lei. “O governo dos Estados Unidos está concentrado em quebrar todos os elos dessa cadeia, retirar o fentanil das nossas comunidades e levar à justiça aqueles que o colocam lá.”



Na terça-feira, 3, o Departamento de Justiça anunciou oito acusações na Flórida (três acusações no sul da Flórida e cinco acusações na Flórida Central) de empresas sediadas na China de enviar ingredientes químicos para o México e os Estados Unidos, onde são usados para produzir fentanil – um opioide sintético que é a principal causa de mortes por drogas na América com mais de 100.000 no período de um ano.



O foco federal nos fornecedores de produtos químicos marca uma mudança significativa na política dos EUA que anteriormente visava a produção real de substâncias relacionadas com o fentanil e medicamentos opióides análogos na China, que eram encomendados através da Internet e enviados pelo correio.



Sob pressão do governo dos EUA, as autoridades de Pequim começaram a proibir e encarcerar os fabricantes de fentanil que operam no mercado ilegal nos últimos anos – mas agora são acusados de adotar uma abordagem negligente na exportação de ingredientes químicos para superlaboratórios administrados por cartéis de drogas em México e traficantes nos Estados Unidos.



Fonte: Miami Herald.