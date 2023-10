Onde é permitido ou não estacionar o carro na Flórida

Se você estiver visitando um amigo ou entrando em um restaurante no mesmo quarteirão, você pode estacionar na frente da casa de outra pessoa? Depende. Pode ser difícil encontrar uma vaga para estacionar no sul da Flórida, mas regras são regras e elas variam conforme o lugar em que está.

EM UMA VIA PÚBLICA



É permitido estacionar em uma rua residencial pública em frente a qualquer casa. Mas há exceções em algumas localidades, que podem reservar vagas para moradores e indicar diversas restrições na sinalização das ruas. As leis locais e da Flórida proíbem carros estacionados de bloquear calçadas, cruzamentos, faixas de pedestres e ciclovias. Os carros estacionados também devem estar a 4,5 metros dos hidrantes.



EM RUAS PRIVADAS



Comunidades residenciais: As comunidades privadas têm as suas próprias regras de estacionamento, por isso é melhor sempre perguntar primeiro ao morador em caso de visita Muitas comunidades, especialmente aquelas com ruas estreitas, restringem o estacionamento de longa duração ao longo da rua. Para grandes reuniões, o proprietário pode solicitar permissão à associação de proprietários para estacionar carros ao longo da rua.



NA PRÓPRIA CASA



Os proprietários, é claro, podem estacionar em suas próprias garagens, desde que um veículo não esteja obstruindo a calçada ou a rua. Mas e estacionar na rua em frente à sua casa ou no seu quintal? Não há proibição disso, desde que não haja restrições locais.

“Lembre-se, sempre que você estiver dirigindo – ou estacionando – no estado da Flórida, há regras que devem ser obedecidas”, disse o policial da patrulha rodoviária da Flórida, Steve Montiero.

Fonte: Miami Herald.