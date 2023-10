Brightline vai aumentar viagens diárias de Miami a Orlando

As viagens diárias da Brightline de Miami a Orlando devem aumentar na próxima segunda-feira, 9.



No momento, existem sete trens prestando serviço de Miami a Orlando. Na segunda-feira, 9 de outubro, o site da ferrovia mostra 15 trens programados, com a primeira viagem saindo às 6h41 e a última viagem saindo às 21h41.



A empresa ferroviária de alta velocidade celebrou seu lançamento inaugural na sexta-feira, 22 de setembro.

A rota altamente facilita viagens de Miami, Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton e West Palm Beach para Orlando.

Em preparação para a rota, a Brightline submeteu seus trens de alta velocidade a rigorosos exercícios em Orange County no início deste ano. Os trens atingiram sua velocidade máxima de 130 milhas por hora. Isso é uma fração mais rápido do que acontecerá com os passageiros a bordo ainda este ano.

Os bilhetes para o serviço Smart começam em US$ 79 e os preços dos assentos Premium começam em US$ 149. Os ingressos infantis custam US$ 39.

Para mais informações, clique neste link.