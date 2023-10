Aeroporto de Fort Lauderdale inicia construção de Terminal 5

O Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood iniciou, na segunda-feira, 9, a construção do Terminal 5, avaliada em $404 milhões e com capacidade para receber de 4 a 5 milhões de passageiros a mais.



O terminal terá cinco novos portões de passageiros para voos domésticos, aumentando o total do aeroporto para 71 portões. Esse é o projeto mais significativo no aeroporto em mais de uma década.



Durante uma cerimônia de inauguração, autoridades do condado de Broward disseram que o terminal cobrirá 230 mil pés quadrados e deverá ser concluído em 2026.



“É um grande dia para a FLL, pois o Departamento de Aviação e seus parceiros de desenvolvimento iniciam a construção do novo Terminal 5 do aeroporto”, disse o prefeito do condado de Broward, Lamar P. Fisher.

“Estou ansioso pelos efeitos positivos de ter outro terminal aeroportuário para os viajantes desfrutarem enquanto viajam de e para seus destinos domésticos”.



Milhões de passageiros



O terminal está sendo construído devido ao aumento do tráfego de passageiros e companhias aéreas, disse Mark E. Gale, CEO do Departamento de Aviação de Broward. Até agosto deste ano, 23,7 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto. Isso já representa um aumento significativo em relação aos 21,3 milhões de passageiros em todo o ano de 2022. O novo terminal terá capacidade para receber de 4 a 5 milhões de passageiros a mais, disseram as autoridades.



Os modelos de previsão da indústria projetam que o aeroporto crescerá de 35 milhões de passageiros anuais para quase 52 milhões dentro de 20 anos, de acordo com um comunicado do aeroporto.



Espera-se que o projeto do aeroporto de Fort Lauderdale crie cerca de 3.400 empregos diretos e indirectos relacionados com a construção, incluindo mais de uma dúzia de pequenas empresas. Após a conclusão, as autoridades estimam que o novo terminal levará à contratação de 1.000 a 1.250 pessoas para preencher empregos permanentes.

A JetBlue Airways Corp., companhia aérea com sede em New York e uma das maiores companhias aéreas no aeroporto, está gerenciando a construção do terminal em nome do condado. O terminal será pago por meio de diversas fontes, incluindo títulos aeroportuários apoiados pelas companhias aéreas e $ 80 milhões em subsídios estaduais do Departamento de Transportes da Flórida, disse Gale.

Fonte: Miami Herald