Miami Beach está entre as 10 cidades mais perigosas da Flórida, de acordo com um estudo que analisou números oficiais do FBI para determinar quais das 65 cidades mais populosas da Flórida são estatisticamente as mais perigosas para se viver.



Utilizando os dados mais recentes disponíveis, advogados de danos pessoais do InjuredinFlorida.com fizeram a análise para determinar quais cidades têm uma taxa mais elevada de crimes violentos por 100.000 pessoas.



A lista de crimes violentos consiste em homicídio e homicídio culposo, estupro, roubo e agressão agravada.



Com base nos dados, as cidades mais perigosas do sul da Flórida para se viver são:



Daytona Beach - considerada a cidade mais perigosa da Flórida, Daytona Beach teve uma média de mais de 1.200 crimes violentos cometidos por 100.000 pessoas todos os anos. E embora a cidade tivesse a população mais baixa entre as 10 cidades mais perigosas, a cidade teve a média do maior número de crimes violentos e agressões agravadas por 100.000 pessoas em comparação com qualquer outra cidade do Sunshine State.



Homestead - em segundo lugar, com mais de 1.000 crimes cometidos por 100.000 pessoas todos os anos. Com 416,1 roubos anuais por 100.000 pessoas, a cidade teve em média a maior taxa de roubos na Flórida.



Miami Beach - A terceira cidade mais perigosa, com apenas 1.000 crimes cometidos por 100.000 pessoas todos os anos. A cidade também teve o segundo maior número de roubos, com média de 352,5.



Fort Myers - é a quarta cidade mais perigosa da Flórida e West Palm Beach ficou em quinto lugar, com uma média de 854,3 crimes violentos cometidos por 100.000 pessoas todos os anos. A cidade também tem uma média maior de crimes de homicídio e homicídio culposo não negligente (15 por 100.000 pessoas) do que a maioria das 10 principais cidades.



West Palm Beach, Lauderhill, Pompano Beach, Tallahassee, Orlando e Melbourne completam, respectivamente, o ranking das 10 mais perigosas.





Weston, por outro lado, foi considerada a cidade mais segura da Flórida entre as 65 cidades incluídas no estudo. Com uma população média de mais de 71.000 habitantes, a cidade teve o menor número médio de crimes de homicídio e homicídio culposo não negligente por 100.000 pessoas no estado.



Outras cidades seguras na Flórida incluíam Port Orange, Doral, Cape Coral, Port St. Lucie, Palm Beach Gardens, Coconut Creek, Coral Gables, Wellington e North Port.

Veja o relatório completo aqui.

Fonte: NBC Miami.