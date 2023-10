270 americanos resgatados de Israel chegam ao aeroporto de Tampa (FL)

O governador da Flórida e candidato presidencial republicano Ron DeSantis e sua esposa, Casey DeSantis, deram as boas-vindas a centenas de americanos que voltaram de Tel Aviv para casa na noite de domingo, 15, depois de ficarem presos por dias em Israel pela guerra Israel-Hamas.



O voo, transportando 270 americanos, pousou no Aeroporto Internacional de Tampa, informou o gabinete do governador em comunicado à imprensa. Sete outros desembarcaram em Orlando.



“Assim que o avião pousou em Tampa, os evacuados puderam acessar recursos de várias agências estaduais. Além disso, o governador está enviando suprimentos médicos, produtos de higiene, roupas e brinquedos infantis para Israel para ajudar os israelenses afetados”, disse o comunicado à imprensa.



"Estamos aqui no aeroporto de Tampa. Estamos tendo nosso primeiro voo de pessoas sendo resgatadas de Israel e ele pousou. Mais de 260 pessoas que queriam voltar para os Estados Unidos e não puderam não fazemos isso... então nós intensificamos e lideramos. Estamos felizes em poder entregar isso", disse DeSantis em um vídeo postado nas redes sociais.

Bryan Stern, CEO e fundador do Projeto DYNAMO, a organização sem fins lucrativos de busca e resgate que facilitou o voo, disse aos repórteres que 270 pessoas estavam a bordo do avião. Os resgatados incluíram 91 crianças e quatro cães, disse Stern. Muitas pessoas no avião choraram quando pousou em Tampa, acrescentou.



As principais companhias aéreas cancelaram voos de entrada e saída de Tel Aviv após o ataque do Hamas em 7 de outubro. Nos últimos dias, as autoridades dos EUA começaram a organizar voos fretados para os milhares de americanos presos, o primeiro dos quais desembarcou em Atenas, na Grécia, no sábado. Os voos partem do Aeroporto Internacional Ben Gurion.



Outras famílias que chegaram a Nova York e Nova Jersey no domingo embarcaram em voos no sábado, o dia de descanso judaico, quando viajar é normalmente proibido. Neste caso, a companhia aérea israelita El Al abriu uma exceção pela primeira vez desde 1982.



O Departamento de Estado dos EUA disse que mais de 20.000 cidadãos norte-americanos presos em Israel e Gaza solicitaram assistência para partida.

DeSantis assinou uma ordem executiva na quinta-feira para permitir voos para transportar residentes da Flórida em Israel de volta ao estado. A ordem permitiu que a Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida trouxesse os moradores da Flórida para casa e transportasse os suprimentos necessários para Israel, disse o comunicado à imprensa.



Fonte: CBS News.