Miami é a 8ª cidade mais congestionada do mundo, diz relatório

Um novo relatório colocou Miami como uma das 10 piores cidades para se dirigir no mundo, com tráfego intenso e 105 horas perdidas no trânsito em 2022.



O relatório afirma que o tráfego de Miami aumentou 30% de 2021 a 2022, colocando-a como a oitava cidade mais congestionada. Londres, que marcou 156 horas perdidas no trânsito, ganhou o título de cidade mais congestionada do mundo. Depois vêm Chicago, Paris, Boston e Nova York completando as cinco primeiras posições.



A análise é da INRIX, Inc., líder mundial em análise de mobilidade e serviços de automóveis conectados, que publicou o Global Traffic Scorecard 2022, que identificou e classificou tendências de congestionamento e mobilidade em mais de 1.000 cidades, em 50 países.







As horas perdidas são calculadas como o tempo que você perde no trânsito versus as horas em que não há trânsito, de acordo com Bob Pishue, analista de tráfego da INRIX.

Isso não apenas torna o trajeto mais irritante, mas, de acordo com o Departamento de Transportes, ficar parado no trânsito custa dinheiro a todos.



“Em Miami, por exemplo, o motorista típico perdeu US$ 1.700 devido ao congestionamento do trânsito apenas no tempo perdido”, disse Pishue, “E além disso, você tem coisas como perda de combustível e também há muitos outros faltou a reuniões de negócios. Portanto, esse tipo de coisa realmente pesa sobre os motoristas e passageiros em Miami ", acrescentou.



Além de desperdiçar o tempo, o trânsito também afeta as carteiras das pequenas empresas e indústrias que dependem fortemente do transporte e da logística.



Em termos dos cruzamentos com os maiores congestionamentos, a I-95 é um grande problema apenas por causa da quantidade de pessoas que a utilizam, mas não está tão no topo da lista como 826 Palmetto, ou a 836 Dolphin Expressway ou US-1 (ou como gosto de lhe chamar "The US-less One") que, como devem saber, são sérios estrangulamentos.



Fonte: NBC Miami.