Crimes violentos diminuíram nos EUA em 2022, diz FBI

Os crimes violentos nos EUA diminuíram no ano passado – caindo para aproximadamente o mesmo nível de antes do início da pandemia de COVID-19 – mas os crimes contra a propriedade aumentaram substancialmente, de acordo com dados do relatório anual sobre crimes do FBI divulgado nesta segunda-feira, 16.



O relatório vem com uma ressalva: Algumas agências de aplicação da lei não forneceram dados. Mas uma mudança nos métodos de recolha na compilação dos números de 2022 ajudou, e o FBI disse que os novos dados representam 83,3% de todas as agências que cobrem 93,5% da população. Em contraste, os números do ano passado foram provenientes de apenas 62,7% das agências, representando 64,8% dos americanos.







Os crimes violentos caíram 1,7%, e isso incluiu uma redução de 6,1% nos homicídios e homicídios culposos não negligentes. O estupro diminuiu 5,4% e as agressões agravadas caíram 1,1%, mas os roubos aumentaram 1,3%. A criminalidade violenta também diminuiu ligeiramente em 2021, uma grande reviravolta em relação a 2020, quando a taxa de homicídios nos EUA aumentou 29% durante a pandemia que criou enormes perturbações sociais e derrubou os sistemas de apoio.

A taxa de criminalidade violenta de 380,7 por 100.000 pessoas foi um pouco melhor do que a de 2019 – um ano antes de a pandemia atingir os EUA, quando a taxa era de 380,8 por 100.000 pessoas.







Apesar da diminuição da violência, os crimes contra a propriedade aumentaram 7,1%, com os roubos de veículos motorizados apresentando o maior aumento, 10,9%. O FBI disse que os roubos de carros aumentaram 8,1% em relação a 2021, e a grande maioria dos roubos de carros envolveu um agressor armado. Alguém ficou ferido em mais de um quarto de todos os roubos de carros.



O relatório deste ano mostrou que, embora o número de vítimas adultas de violência armada fatal tenha diminuído 6,6%, o número estimado de vítimas juvenis aumentou 11,8%. Os defensores da segurança das armas condenam o afrouxamento das leis sobre armas, especialmente em estados de tendência conservadora nos EUA.



Para o relatório deste ano, o FBI utilizou dados recolhidos voluntariamente de agências que utilizam o mais recente Sistema Nacional de Relatórios Baseados em Incidentes, mas também incluiu dados de agências que ainda utilizam um sistema mais antigo, conhecido como Sistema de Relatórios Resumidos. Isso foi responsável, em parte, pelo enorme aumento de agências participantes.