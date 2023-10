Produtos químicos na água e no solo prejudicam saúde de residentes da Flórida

Pesquisadores de saúde ambiental estão preocupados com a qualidade da água na Costa Espacial da Flórida e como ela tem afetado a saúde das pessoas. Centenas de amostras de água foram coletadas para análise e indicaram produtos químicos na água e no solo.



Os pesquisadores coletam dados há três anos, desde amostras de água até solo e sedimentos. Eles estão preocupados com os “produtos químicos eternos”, que não se decompõem no meio ambiente e se acumulam no corpo humano, prejudicando a saúde da comunidade.



Stel Bailey, diretora executiva do Fight for Zero e sobrevivente de câncer, está preocupada com o PFAS, também conhecido como produtos químicos eternos, e fundou a organização ambiental sem fins lucrativos para lutar contra a poluição na água.



A Fight For Zero trabalhou com pesquisadores da Universidade da Flórida para ver o que está escondido na Indian River Lagoon, testou peixes e coletou amostras de água potável. Os resultados foram compartilhados com os moradores de Mims a Palm Bay, para conscientização e busca por soluções.



“Os nossos produtos químicos neste país permaneceram não regulamentados durante tanto tempo que agora estamos neste modo de crise de encontrar estes produtos químicos em todo o lado, e isso está a prejudicar a saúde das pessoas”, disse Bailey.



“Queremos garantir que todos os vizinhos saibam que estes dados estão sendo divulgados para que possam tomar decisões informadas para as suas famílias e iniciar esta conversa sobre como diminuir as suas exposições e aprender mais sobre o que são os PFAS”, completou Bailey.



De acordo com a pesquisa, as enchentes estão movimentando continuamente produtos químicos por todo o condado e algumas áreas estão mais contaminadas.



No sul da Flórida, o rio Miami e muitos canais acabam alimentando corpos de água maiores, como a Baía de Biscayne – uma lagoa que os cientistas há muito dizem que está em suporte de vida devido à poluição e outros problemas. Onze dos 27 locais analisados falharam em mais da metade de seus testes em 2022 nos condados de Broward e Miami-Dade.



Subsídio federal de US$ 1,5 milhão



Na Baía de Tampa e no Golfo do México, uma equipe interdisciplinar de pesquisadores da Universidade do Sul da Flórida está trabalhando para proteger o meio ambiente, evitando que a poluição penetre em um lago local de águas pluviais que deságua por lá.



Através de uma doação de três anos no valor de 1,5 milhões de dólares da Agência de Proteção Ambiental dos EUA, a equipe está instalando um sistema de bioinfiltração em Aaran’s Pond, na comunidade da área universitária de Tampa, onde mais de um em cada três residentes vive abaixo do nível de pobreza federal.



De acordo com a pesquisadora principal, professora Sarina Ergas, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da USF, quando chove, a água leva poluentes, como fertilizantes, óleo, dejetos animais e vegetação podre, para calhas, que então alimentam um lago de águas pluviais existente. Por essa razão, o escoamento urbano é um problema difícil de resolver em comunidades mal servidas, especialmente porque os lagos de águas pluviais estão frequentemente cheios de lixo e são difíceis de limpar devido a vedações restritivas e encostas íngremes.