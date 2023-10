Pais são acusados pela morte do filho autista de 3 anos em lago da FL

Os pais de um menino autista de três anos foram acusados de homicídio culposo após a criança se afogar em um lago próximo à residência da família na Flórida.



Lester Ortiz, o pai da criança, contatou as autoridades no domingo, 15, quando o filho Ethan desapareceu de sua residência em Sanford, aproximadamente 32 quilômetros ao norte de Orlando, de acordo com o relatório da prisão. Não foi a primeira vez que Ethan saiu sozinho, disseram seus pais à polícia.



Barbara Ruiz, mãe de Ethan, estava no banheiro naquele dia quando ouviu uma porta abrir e fechar. Ela ligou para Ortiz, mas ele disse que Ethan também não estava com ele. Quando a polícia chegou, vasculhou o apartamento, mas não encontrou o menino.



Os policiais então viram um objeto flutuando no lago atrás do apartamento, entraram e descobriram que era Ethan. De acordo com o relatório, ele foi declarado morto no Hospital Lake Monroe pouco depois.







Ortiz e Ruiz disseram à polícia que Ethan tinha transtorno do espectro do autismo e que ele havia saído do apartamento pelo menos três vezes antes. Em casos anteriores, um vizinho o encontrou e o ajudou a ir até a recepção, onde Ortiz o buscou.



Em outro caso, Ethan foi descoberto até os joelhos no lago enquanto Ortiz dormia, como disse à polícia o Departamento de Crianças e Famílias da Flórida. O DCF também observou que o casal também tem um filho de 6 anos com diagnóstico de autismo que desapareceu sob sua supervisão.



A polícia também observou que os pais tinham olhos injetados e notou no relatório de prisão que a casa cheirava a “maconha recém-fumada”. Os dois afirmaram que tinham licenças de maconha medicinal, disse a polícia.



"Você tem dois pais em casa; nenhuma medida de segurança foi tomada para uma criança que você sabe que fez isso em várias ocasiões, então eles poderiam ter evitado a morte dessa criança", disse a porta-voz da polícia de Sanford, Bianca Gillett, ao WESH2.

A audiência dos pais está marcada para 14 de novembro.



Fonte: News Press.