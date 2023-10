Flórida tem 14 das melhores faculdades e universidades dos EUA

Boas notícias para o ensino superior no Sunshine State: quatorze escolas da Flórida fizeram parte da lista das melhores faculdades e universidades do WalletHub para 2024.

A University of Florida ficou em primeiro lugar em todo o estado e ficou em 19º lugar nacionalmente, seguida pela Florida State University em 62º lugar no país.

No geral, Yale ficou em primeiro, com Massachusetts Institute of Technology, Princeton, Caltech (California Institute of Technology) e Harvard completando os cinco primeiros lugares.

Para determinar a sua classificação, a WalletHub, uma empresa de finanças pessoais, comparou 800 instituições de ensino superior em 30 medidas principais, sendo:

- Seletividade estudantil

- Custo e financiamento

- Corpo docente

- Segurança no campus

- Experiência universitária

- Resultados educacionais

- Resultados de carreira

A Caltech e o MIT tiveram a melhor proporção aluno-professor, seguidos por Carnegie Mellon, Princeton, Stanford e a Universidade de Chicago.



Para efeitos do estudo, disse o WalletHub, as escolas que oferecem apenas cursos de graduação ou bacharelado foram consideradas faculdades, enquanto as instituições que oferecem pós-graduação, incluindo programas de mestrado e doutorado, foram consideradas universidades.



As 14 instituições da Flórida e seus respectivos lugares no ranking são:

19. University of Florida

62. Florida State University

90. University of Miami

145. University of South Florida

153. University of Central Florida

174. Florida Polytechnic University

194. Florida A&M University

203. University of Tampa

262. Florida Southern College

280. Florida International University

372. University of North Florida

388. University of West Florida

432. Florida Institute of Technology

478. Nova Southeastern University

Veja aqui a pesquisa do WalletHub.

Fonte: NewsPress.