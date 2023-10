Soul Quest Church of Mother Earth em Orlando promove retiro liderado por tribos da Amazônia

Ronnä e Rennê Yawanawa são jovens Txana (músicos), que moram na aldeia Yawarani, na terra indígena do Rio Gregório, no Acre, Brasil. Ronna (Yawa) e Rennê (Timá) são filhos do Cacique Roque, chef da aldeia Yawarani, que estudam medicina da floresta, cultura e espiritualidade Yawanawa há 15 anos. Como parte da preparação para o caminho espiritual de cura e serviço, eles fizeram Samakei (dietas espirituais) com duração de 1 a 3 meses em completo isolamento com estudos aprofundados com a medicina sagrada da floresta.

Há alguns anos eles viajam para fora da aldeia por todo o Brasil e internacionalmente, trazendo sua cultura, sabedoria com alegria e a força da floresta, trazendo cura para quem precisa. Eles estarão acompanhados por Tivene, esposa de Ronna, que também terminou recentemente sua primeira dieta, e carrega a força feminina com seu coração e sabedoria.

Eles estarão na Igreja Soul Quest Ayahuasca of Mother Earth (www.ayahuascachurches.org) para cerimônias nas datas de 27 a 29 de outubro, 17 a 19 de novembro, e 8 a 10 de dezembro; e estarão na Cerimônia Hapé e show ao vivo aberto gratuitamente ao público nos dias 26 de outubro, 16 de novembro e 7 de dezembro.

Durante o retiro de 27 a 29 de outubro, a colaboradora da CBS News, Lisa Ling, fará um documentário para a CBS e PBS, que irá ao ar na CBS Morning. A Soul Quest também tem 2 documentários já filmados em sua igreja, chamados From Shock to Awa (https://vimeo.com/243404956) e Unwell da Netflix no episódio 5.

Ayahuasca é uma mistura de plantas amazônicas com uma história antiga de uso como medicina e meios de comunicação xamânicos, que remontam a pelo menos 2.500 anos. Há muito que é uma parte central das tradições espirituais e culturais da América do Sul e Amazônia. Uma professora poderosa, a Ayahuasca é um remédio capaz de trazer grandes benefícios de cura física, emocional, mental e espiritual. Ela é reverentemente chamada de "Mãe Ayahuasca" por aqueles cujas vidas tocou. Como tal, a Ayahuasca não se destina ao uso para fins recreativos. Ela deve ser tratada com seriedade e consumida em um ambiente cerimonial sob a orientação de uma pessoa experiente.

A palavra Ayahuasca é derivada de duas palavras quíchuas: aya que significa "espírito", "alma" ou "ancestral" e huasca que significa "videira" ou "corda". Por isso, a ayahuasca é reverenciada como "a videira da alma".

A Soul Quest Ayahuasca of Mother Earth é um aprendizado e cura espiritual focado em fornecer à comunidade serviço, educação, espiritualidade comunhão, práticas de cura e orientação. Nossa igreja neoxamânica combina tradições xamânicas da Amazônia com a nossa cultura ocidental. Nós abraçamos todos os caminhos de uma busca livre e responsável pela verdade e pelo significado espiritual e acreditamos que cada pessoa é expressão única individual da Grande Fonte da Vida, e que cada pessoa é sagrada e digna de amor.

Acreditamos nos direitos da Mãe Terra (Mother Earth) e na proteção das práticas sagradas da Mãe Terra das tradições espirituais, cerimônias e medicamentos naturais indígenas dos nativos da América do Sul. O que é da terra é o nosso santo sacramento, e nós retemos os direitos, como cidadãos desta nação, de usar medicamentos fitoterápicos como ferramentas para o benefício de nossa saúde física, crescimento espiritual e evolução pessoal.

Rapé (pronuncia-se "ha-peh" ou "rapay") é um remédio sagrado xamânico. Seu uso é legal, geralmente feito de pó de tabaco e vários medicamentos amazônicos plantas, árvores, folhas, sementes e outros ingredientes sagrados que são moídos em um pó fino e aromático. Rapé é um raro e profundamente curativo e remédio milagroso de limpeza que tem sido usado desde os tempos antigos.

O rapé é tradicionalmente soprado em cada narina em ambos os lados. Pode ser autoadministrado usando um formato de V tubo autoaplicador (Kuripe) que liga a boca às narinas. Mas pode ser administrado por outra pessoa usando um maçarico (Tepi) que liga a boca do soprador às narinas da outra pessoa. Para respeitar a cura espiritual que oferece, o Rapé deve ser usado apenas em local tranquilo, espaço sagrado, com música sacra tocando, se desejar.

Para participar do retiro, faça a reserva pelo www.ayahuascachurches.org (para falar em português, ligue para Silvana @ 4074854030).