"Estou com o Hamas"- homem ameaça bombardear escola judaica em Miami Beach

Um sem-teto foi preso na terça-feira, 17, após dizer a um segurança que era membro do grupo terrorista Hamas e que iria bombardear uma escola judaica em Miami Beach.

De acordo com um relatório de prisão do Departamento de Polícia de Miami Beach, os policiais foram chamados por volta das 9h30 em relação a um homem suspeito perto do campus da escola.

Um segurança escolar armado usava um Yarmulke, uma cobertura tradicional para a cabeça das pessoas de fé judaica, quando estava nos portões externos localizados entre a escola e uma sinagoga próxima, e foi abordado por Alier Ojeda Salas, de 42 anos.



Ojeda Salas disse ao segurança que pertencia ao Hamas e tinha explosivos C4 em um saco plástico que segurava. Quando o segurança pediu a Ojeda Salas que repetisse o que disse, ele disse: “Estou com o Hamas”.



O homem então fugiu da área e foi seguido pelo segurança da escola antes de ser detido pelas autoridades.



“Temendo pela sua segurança e pela segurança das crianças e dos fiéis na escola, o segurança alertou tanto a escola como a sinagoga sobre a ameaça de Ojeda Salas de plantar um dispositivo destrutivo contendo o explosivo”, disseram as autoridades.



A polícia de Miami Beach interrogou o homem ao longo do dia e disse que não há ameaça ativa à comunidade. Mas para os residentes judeus que vivem na área, dizem hoje em dia, é preciso estar vigilante.



“Honestamente, pela primeira vez me senti muito inseguro em uma comunidade que sempre foi agradável”, disse Josh Abersera, que testemunhou o incidente, ao Local 10.

“Alguém dizer que está com o Hamas e que tem C4 é uma grande bandeira vermelha”, disse Christopher Beas, oficial do Departamento de Polícia de Miami Beach.

Ojeda Salas foi levado à delegacia de Miami Beach para interrogatório, mas optou por não prestar declarações sob seus direitos Miranda e foi levado para o Centro Correcional Turner Guilford Knight.



De acordo com os registos da prisão, ele enfrenta acusações criminais de ameaçar lançar uma bomba ou descarregar um dispositivo destrutivo para fins preconceituosos, perturbar reuniões escolares/religiosas com fins preconceituosos, assediar ou intimidar reuniões religiosas ou de herança étnica e agredir com preconceito contra pessoas com propósitos religiosos.



Fonte: Local 10.