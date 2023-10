Residentes da Flórida ganham 50% de desconto nos parques estaduais

Os residentes da Flórida podem comprar passes anuais para parques estaduais pela metade do preço até 13 de janeiro. O desconto faz parte da Great Outdoors Initiative, uma ordem executiva assinada pelo governador Ron DeSantis na sexta-feira, 13.

Ele também oferece um desconto de 50% para residentes nas licenças anuais, de cinco anos e vitalícias do Gold Sportsman para a pesca em água doce e salgada e todas as licenças e autorizações de caça.

"A Flórida abriga alguns dos melhores parques estaduais, canais e áreas recreativas do país, e encorajo todos os moradores da Flórida a sair ao ar livre, experimentar nossos extraordinários recursos naturais e desfrutar de nosso direito fundamental de caçar e pescar", disse DeSantis.

Com o desconto, os indivíduos podem adquirir um passe para o parque estadual por US$ 30 e as famílias podem comprar um por US$ 60. As licenças anuais do Gold Sportsman custam agora US$ 50,75 e a licença de cinco anos custa US$ 247,75.

A Flórida possui 175 parques estaduais. No ano passado, os parques geraram mais de 3,6 mil milhões de dólares em atividade econômica.

Para comprar um passe, visite www.floridastateparks.org.