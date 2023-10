Flórida lidera entre os estados com maior igualdade racial na pré-escola

Uma pré-escola de qualidade é aquela que garante que crianças de todas as origens tenham acesso. Com alta taxa de alunos matriculados nessa faixa, a Flórida vem se destacando entre "os melhores estados para a igualdade racial nas matrículas na pré-escola".

O U.S. News and World Report analisou no mês passado as matrículas na pré-escola através da demografia racial para ver como a questão é tratada nos estados americanos. O acesso a uma pré-escola de qualidade é considerado um aspecto importante dos esforços para reduzir as disparidades raciais no desempenho dos alunos.

"As crianças que frequentam a pré-escola têm maior probabilidade de concluir o ensino secundário, ir para a faculdade e obter um rendimento mais elevado mais tarde na vida", afirma a revista.

A taxa geral de matrícula na pré-escola da Flórida é de 61%, atrás apenas de Nova Jersey e Nova York entre os estados do Top 10, de acordo com o US News. Mas o que o diferencia, diz a pesquisa, é o quão semelhantes são as taxas de participação de cada grupo racial. Entre as crianças da Flórida, a disparidade média nas matrículas pré-escolares entre grupos raciais é de apenas 1,5 pontos percentuais.

Garantir que crianças de todas as origens tenham acesso ajudará as crianças a se destacarem em leitura, matemática e outras disciplinas básicas.

Um grande fator na paridade relativa é provavelmente o Programa Voluntário de Educação Pré-escolar da Flórida (VPK), que paga a todas as crianças de 4 anos para frequentarem aulas pré-escolares de período parcial.

O programa educacional é diferente de um programa pré-escolar padrão. Embora os programas pré-escolares sejam opcionais - e muitas vezes pagos pelos pais - o VPK é um programa gratuito oferecido pelo estado para crianças de quatro a cinco anos que residem na Flórida.

Lucca Raguzo Dasilva, hoje com 6 anos, estuda na Manatee Bay Elementary School desde a pré-escola. Para a mãe, Simone Raguzo, a Flórida liderar em igualdade racial nessa faixa etária é "reflexo da realidade, diante de tantos imigrantes vindos de diferentes partes do mundo. Para as crianças, penso que é excelente ter essa troca de experiências culturais bem como aprender a respeitar as diferenças desde cedo", destaca.

Sobre o ensino infantil na Flórida em geral, a qualidade depende muito de cada instituição, analisa Raguzo, que ressalta que a oportunidade que o governo dá a todas as crianças de frequentar o pré-escolar é importante na preparação para o futuro escolar. "O Kindergarten, sendo o primeiro ano obrigatório do ensino fundamental, exige bastante da criança e, com certeza, quem frequentou o pre-k acaba tendo mais facilidade e melhor desempenho", analisa.

Natália Rocha é mãe de Giovanna Rocha, de 3 anos, que está matriculada no Smart Starts PK-3, um preparativo para o kindergarten. Para ela, a pré escola prepara bem as crianças. "Minha filha mais velha estudou também no Smart Starts e não teve nenhuma dificuldade em acompanhar e se desenvolver no kindergarten", diz, acrescentando que na pré escola há alunos de diferentes origens, como Brasil, Colômbia, Venezuela, Nicarágua, Argentina, Cuba e EUA.







Como o subsídio do governo é somente para o último ano antes de a criança ir para o kindergarten (4 anos), muitas famílias precisam pagar uma escola e cada uma tem um foco diferente no ensino infantil.



Quando foi escolher em qual escola colocaria a filha Jade Azevedo, hoje com 7 anos, Marisa Barbosa optou por uma que focasse mais no desenvolvimento das crianças do que no ensino tradicional.



"No VPK existe uma preocupação maior dessas escolinhas privadas a se adequarem ao currículo do Kindergarten para preparar as crianças. No entanto, eu busquei um método diferente para a minha filha e não tinha interesse que ela lesse e escrevesse aos 4 anos de idade. Decidi colocá-la em uma escola Waldorf no sul de Miami, em Palmetto Bay. Existem somente duas escolas Waldorf no sul da Flórida, essa e uma em Boca Raton. A escola Waldorf foca em um desenvolvimento mais holístico da criança, muito movimento e brincar livre até que ela esteja fisicamente apta a aprender o que chamamos de um pensamento mais abstrato, que é ler, escrever, matemática, etc", explica.



Desde o kindergarten, a filha estuda na Sunrise School of Miami, mas o preK foi na Hallandale House of Learning, e o contato com crianças de origens diferentes, será benéfico para o seu futuro, analisa a mãe.



"Acho isso uma das maiores qualidades do sul da Flórida. A variedade cultural e linguística é muito rica. A Jade sempre foi muito ligada em diferentes línguas por causa disso. Às vezes isso pode ser até confuso, mas sei que lá na frente colherá os frutos. Hoje em dia sempre que alguém fala uma língua diferente ela pergunta qual é a língua e como se fala algumas palavras. Agora ela está no primeiro ano e tem aula de espanhol e mandarin, além do inglês claro, e português em casa. Na escola atual dela pelo menos 90% dos alunos são de origens diferentes e as crianças lidam com muita naturalidade com as diferenças uma da outra", destaca.

Taxas de matrícula por raça e etnia:

Taxa alunos brancos: 62%

Taxa alunos negros: 64%

Taxa alunos asiáticos: 60%

Taxa de outras raças: 60%

Taxa multirracial: 61%

Taxa de alunos hispânicos: 59%

Os 10 principais estados no quesito são: Flórida, Nova York, Iowa, Wisconsin, Minnesota, Missouri, Pensilvânia, Kentucky, Ohio e New Jersey.