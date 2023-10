Quadrilha que roubou US$ 20 milhões de lojas da FL é presa em Miami

Uma extensa rede criminosa que visava sistematicamente grandes lojas, incluindo Publix, Walmart, Target e Walgreens, causou prejuízo de mais de 20 milhões de dólares, afetando não apenas as lojas, mas também os consumidores.



Segundo as autoridades, a operação criminosa, que se estendeu por todo o sul da Flórida, consistia em aproximadamente 87 indivíduos que realizaram uma série de roubos em grandes varejistas durante nove meses. A abordagem deles era simples: entrar nas lojas e levar o máximo de mercadorias possível, de medicamentos até bolsas de golfe caras.



“Esses indivíduos às vezes obtinham chaves mestras e esvaziavam prateleiras inteiras de medicamentos vendidos sem prescrição médica ou simplesmente saíam com itens de alto valor, como uma sacola de golfe de US$ 3 mil”, disse George Aguire, funcionário do Departamento de Crime Organizado de Miami Dade.



Por enquanto, 14 suspeitos foram detidos na "Operação On the Fence”. Eles roubaram pelo menos 20 varejistas diferentes, disse a procuradora-geral da Flórida, Ashley Moody, em entrevista coletiva na segunda-feira, 23.



“É bem organizado, é lucrativo, é criminoso, esta é a máfia moderna e as organizações criminosas que estamos a derrubar”, disse Mooday.



A investigação, que durou nove meses, começou em janeiro e tinha como alvo “boosters”, que roubam itens de varejo principalmente para revendê-los também online.



“Apreendemos não só material de dentro das casas onde eles estavam roubando depois que esses itens foram roubados, mas apreendemos paletes que estavam esperando para serem vendidos on-line, apreendemos mercadorias que já estavam na Amazon esperando para serem vendidas que estavam roubado", disse Moody.



Os roubos ocorreram em todo o sul da Flórida e a investigação envolveu várias agências policiais locais e estaduais, bem como Investigações de Segurança Interna.



Algumas das lojas roubadas incluem Walgreens, CVS, Walmart, Publix, Winn Dixie, Fresco Y Mas, Navarro, Home Depot, Lowes, Dick's Sporting Goods, Target, Sam Ash, Best Buy, Harbor Freight, The Fiddle Shop, Guitar Center, Golf Galaxy, Macy's, BJ's, Costco e várias lojas de materiais para piscinas.



De acordo com a Federação Nacional do Varejo, muitas empresas afirmam que tiveram que fazer grandes ajustes devido ao aumento do crime organizado no varejo. O grupo divulgou uma pesquisa este ano afirmando que o roubo fez com que 28% dos varejistas fechassem um local específico. Quarenta e cinco por cento tiveram que reduzir o horário de funcionamento das lojas e 30% tiveram que reduzir ou alterar os produtos nas lojas devido ao crime.



Fonte: NBC Miami.