Faculdade da Flórida é classificada como a mais acessível dos EUA

A Universidade da Flórida foi classificada em primeiro lugar como a faculdade mais acessível dos Estados Unidos em 2023-24, de acordo com um estudo da Research.com.

Oitenta e oito faculdades foram classificadas no estudo, com quatro na Flórida fazendo parte da lista entre as mais acessíveis. O estudo leva em consideração ajuda financeira, taxas de aceitação, notas médias em testes e taxas de graduação.



As mensalidades e taxas da Universidade da Flórida – uma universidade pública em Gainesville – custam US$ 8.285 por ano. As tarifas médias de hospedagem e alimentação são de US$ 10.950, e os livros e materiais custam US$ 810 – totalizando um custo médio total anual de US$ 20.045.

A UF também ficou em 2º lugar entre as melhores faculdades da Flórida e as faculdades mais populares do estado, e ficou em 48º lugar geral entre as melhores faculdades do país, de acordo com Research.com.



Duas outras escolas da Flórida foram classificadas entre as cinco mais acessíveis - a Florida State University em Tallahassee está em segundo lugar, com o custo total médio de um ano somando US$ 20.058. As mensalidades e taxas custam US$ 7.493 por ano, hospedagem e alimentação custam US$ 11.565 e livros e materiais custam US$ 1.000.



Classificada em quarto lugar está a Universidade do Sul da Flórida, em Tampa. Seu custo médio total por ano é de $ 20.078, que inclui mensalidades e taxas de $ 6.410, despesas de hospedagem e alimentação de $ 12.568 e livros e materiais custando $ 1.100.

E classificada em 41º lugar está a Universidade de Miami em Coral Gables – custa em média US$ 74.778 por ano para frequentar. As mensalidades e taxas médias são de $ 57.194, hospedagem e alimentação são de $ 16.530 e os livros e materiais são em média de $ 1.054.

A UM também é considerada a melhor faculdade da Flórida em 2023-24, a faculdade mais popular do estado, e ocupa a 38ª posição geral entre as melhores faculdades do país.