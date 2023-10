Exposição imersiva do Titanic é inaugurada em West Palm Beach (FL)

A história do Titanic resistiu ao tempo e agora continua no sul da Flórida com a exposição "Titanic: The Artifact Exhibition", que está em exibição em West Palm Beach (FL).



Com artefatos resgatados diretamente do navio há anos, as histórias sobre a embarcação mais famosa do mundo são contadas na exposição.

O Titanic repousa no fundo do mar do Oceano Atlântico Norte. O navio estava em sua viagem inaugural quando colidiu com um iceberg minutos antes da meia-noite de 14 de abril de 1912 e afundou quase três horas depois – matando cerca de 1.500 pessoas a bordo.

No acidente, muitas histórias trágicas, porém belas, foram deixadas para trás – que se tornaram alguns dos relatos históricos mais fascinantes que já chegaram ao público.

Até 14 de abril de 2024, os visitantes poderão vivenciar essas histórias incríveis no Cox Science Center – enquanto exibe Titanic: The Artifact Exhibition. A experiência inclui 81 artefatos autênticos que foram recuperados do local dos destroços do Titanic.



A NBC6 conversou com o Diretor de Serviços ao Visitante do Cox Science Center, Kristian Zambrana, que forneceu mais informações sobre o que os hóspedes podem esperar durante esta experiência.



Ele explicou que as expedições acontecem há quase um século e muitos artefatos foram recuperados – alguns deles, agora em exibição no Cox Science Center.



“As pessoas tendem a esquecer quantas coisas mudaram em mais de 100 anos desde que o Titanic afundou, então poder ver coisas como as recriações da nossa cabine e compará-las com a cabine da terceira classe e algumas das imagens do navio – é realmente revelador ver até onde as coisas chegaram e quantas coisas mudaram", explicou Zambrana.



Há uma estação interativa no final, onde os visitantes podem escanear seu cartão de embarque que fornecerá informações sobre o passageiro real que lhes foi atribuído. Isso dará informações sobre suas vidas e histórias ligadas ao Titanic – bem como se o passageiro sobreviveu à tragédia.

Outra atração única, especialmente para os moradores do sul da Flórida, é a Iceberg Gallery.



“Temos uma galeria que mostra o iceberg, permite que as pessoas leiam algumas das transmissões que aconteceram logo quando o Titanic colidiu com aquele iceberg – além de poder tocar pessoalmente num iceberg real”, explicou Zambrana.



Zambrana observou que uma das partes mais legais, em sua opinião, é que a exposição vai até 14 de abril – data em que o Titanic colidiu com o iceberg em 1912.



Fonte: NBC Miami.