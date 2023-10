Escolas de Broward abrem centro de acolhimento para famílias imigrantes

O Broward County Public Schools inaugurou, nesta terça-feira (24), o Welcome Center - um centro de referência para imigrantes. Localizado no Pines Lakes Elementary School, ele oferece apoio com informações em diversos idiomas, além de material escolar gratuitos para os novos alunos.



O centro foi aberto para agilizar tudo para as famílias imigrantes que tentam adaptar-se a um novo país e a novos costumes, a uma nova língua e a um novo sistema educativo.



“Imagine chegar a um país e tentar levar seus filhos à escola, tentar encontrar um lugar para morar, descobrir o transporte, o trabalho, etc., etc.”, disse o superintendente Dr. Peter Licata. "Prestamos um serviço aos pais, que poderão então sustentar seus filhos', completou.



Intérpretes de português, espanhol, crioulo e árabe estarão à disposição das famílias. “Vamos também organizar workshops para ajudar as famílias a se integrarem à nossa comunidade”.

A diretora do setor bilíngue do departamento, Victoria Saldala, disse que o principal objetivo é ajudar as famílias a navegarem pelo sistema escolar. “Se eles precisarem de ajuda para fazer a matrícula da criança ou informações sobre qual escola é mais perto da sua casa, nós vamos ajudar. Se eles chegarem sem o material necessário, vamos providenciar”, explica.

As Escolas Públicas do Condado de Broward têm atualmente 32.000 alunos no programa ESOL, o que significa inglês para falantes de outras línguas. Katheryne Diaz se formou no programa como estudante na South Broward High School e lembra-se vividamente da experiência.



“Passar por esse processo de não ter pessoas que você conhece, falar a sua língua, sentir-se perdido, entrar em uma sala de aula e não conseguir se comunicar de verdade, é um grande desafio que muitas crianças enfrentam nas escolas públicas do condado de Broward”, disse Diaz.



O Welcome Center fica em Pembroke Pines – 10300 Johnson St., Pembroke Pines, FL 33026.

O distrito já planeja expandir o centro de acolhimento para outros locais do condado.

