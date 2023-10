Flórida é o terceiro estado onde clientes deixam melhor gorjeta nos EUA

Apesar do acalorado debate sobre a “inflação”, 60% dos americanos dizem que dão gorjetas com mais frequência do que antes, graças ao aumento da tecnologia de pagamento digital, descobriu a LendingTree no início deste ano.



Mas uma nova pesquisa do USA Today Blueprint e OnePoll descobriu que alguns estados são mais generosos do que outros quando se trata de deixar uma gratificação.

A pesquisa perguntou a 5.000 pessoas – 100 pessoas por estado – sobre seu comportamento de dar gorjeta em situações como restaurantes, entrega de comida, cuidados pessoais e serviços prestados.

Os residentes da Califórnia tendem a deixar a maior gorjeta, com uma porcentagem média de gorjeta de 22,69%. Missouri veio logo atrás, com os residentes acrescentando uma gorjeta de 22,05% à sua conta. Na Flórida, o valor médio da gorjeta é de 21,68% da conta.



No geral, a porcentagem média de gorjetas nos EUA é de 17,94%.



Aqui estão os 10 estados mais generosos quando se trata de gorjetas, de acordo com o USA Today Blueprint e o OnePoll.

1. Califórnia

Gorjeta média: 22,69%



2. Missouri

Gorjeta média: 22,05%



3. Flórida

Gorjeta média: 21,68%



4.Arizona

Gorjeta média: 20,66%



5. Rhode Island

Gorjeta média: 20,5%



6. Washington

Gorjeta média: 20,23%



7. Colorado

Gorjeta média: 19,85%



8. Pensilvânia

Gorjeta média: 19,64%



9. Connecticut

Gorjeta média: 19,14%



10. Geórgia

Gorjeta média: 19%



Alguns estados, entretanto, tendem a economizar quando se trata de deixar uma gorjeta. Em Illinois, os residentes dão uma gorjeta média de 14,22% – uma diferença de quase 8,5% em comparação com os residentes da Califórnia.



Aqui estão os 10 estados que dão menos gorjetas.

1.Illinois

Gorjeta média: 14,22%



2. Mississipi

Gorjeta média: 14,98%



3. Carolina do Sul

Gorjeta média: 15,13%



4. Novo México

Gorjeta média: 15,32%



5. Tennessee

Gorjeta média: 15,4%



6. Oklahoma

Gorjeta média: 15,51%



7. Wisconsin

Gorjeta média: 15,78%



8. Dakota do Norte

Gorjeta média: 16,05%



9. Virgínia Ocidental

Gorjeta média: 16,16%



10. Utah

Gorjeta média: 16,23%

Veja a pesquisa aqui.