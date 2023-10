Homem pula em lago do Epcot, na Disney, por suposta aposta de US$ 60 mil

Um visitante pulou de uma ponte em um lago no EPCOT, parque da Disney World em Orlando, na noite de segunda-feira, 23, por uma suposta aposta de US$ 60 mil.



No vídeo, compartilhado nas redes sociais, o homem aparece escalando a grade de uma pequena ponte dentro do pavilhão italiano do World Showcase Lagoon. Outros visitantes podem ser ouvidos falando para ele não pular ou que pulasse mesmo porque estava juntando muita gente.



“Você está juntando uma multidão! Você precisa pular”, grita uma pessoa.



“Você será banido (da Disney) para sempre, mano!”, grita outra.



Ele então se vira de lado e pula com os pés primeiro, nadando rapidamente para o lado e subindo em uma gôndola, antes de subir as escadas para sair rapidamente da água.



No entanto, o ato é proibido no EPCOT e o homem foi oficialmente proibido de visitar o Walt Disney World Resort por um ano.



Um vídeo do TikTok postado por um dos amigos do homem, marcado como “@Elit3Trainers, sugere o motivo da "gracinha": uma aposta que lhe rendeu US$ 60.000.



“Proibição de um ano, sem multa. Nenhuma prisão – para todos que estão se perguntando", disse ele nas redes após o acontecido.







Muitos visitantes se arriscam em acrobacias perigosas dentro dos parques temáticos da Disney pela emoção ou pelas visualizações em várias plataformas de mídia social, mas determinados atos são proibidos e a pessoa pode ser banida do parque por tempo determinado ou mesmo para sempre.



Não é a primeira vez que alguém quebra as regras da Disney e enfrenta as consequências. A estrela de Afinação Perfeita, Rebel Wilson, foi banida da Disney por 30 dias, depois de tirar uma foto onde era proibido. “Tirei uma foto em um banheiro secreto dentro da Disneylândia, o que é ilegal… e fui oficialmente banido por 30 dias”, Wilson compartilhou no The Daily Show no início deste ano.



Da mesma forma, em 2018, outro homem foi banido permanentemente dos parques temáticos da Disney depois de segurar cartazes “Trump 2020” em uma série de atrações, incluindo Splash Mountain.