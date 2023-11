Maris Raffa Experience - evento de 2023 em Miami terá novidades

Em sua 4a edição, o Maris Raffa Experience - A Jornada para o Sucesso 2023 - é um evento que busca inspirar e proporcionar aos empresários e empreendedores conhecimento, além de uma oportunidade única de networking no sul da Flórida.

O evento acontecerá no Miami New World Center, localizado no coração de Miami Beach, no dia 20 de Novembro, às 6pm. Este ano, os convidados e participantes terão novidades.

"Me traz muita alegria ver a trajetória do Maris Raffa Experience. A meta sempre foi e será trazer conteúdo prático e de ponta para os participantes. Esse ano temos um formato diferente. Será meio que um "talk show" com nossos convidados. Estou super animada para as várias surpresas que preparamos!", destaca Maris Raffa, renomada designer de interiores em Miami e criadora do evento.

O Maris Raffa Experience visa inspirar e equipar empresários e empreendedores com conhecimento sobre as últimas tendências empreendedoras e oportunidades de networking. Ao reunir centenas de pessoas no coração de Miami, pouco antes da semana Art Basel, o evento "oferece um recurso incomparável para conhecer os mais influentes e, ao mesmo tempo, criar conexões para toda a vida".

O Maris Raffa Experience conta com patrocínio das empresas: Artefacto, Design Shades, Idélli, Dcortez, Lux Smart home, Havaianas, Gaggenau, Ela Luz, Storia, CyroRaffa, Toskani, LaCuisine, Gerando Falcões e BTD.

Convidados especiais e festa pós-evento com a Vogue

Neste ano, em sua 4a edição, a anfitriã Maris Raffa entrevistará convidados muito especiais, dentre eles:

Silvia Braz - Comunicadora e empresária

Mauricio Morato - Executive Director at Gerando Falcões International

Marina Ponzini - Global Marketing Havaianas

Camila Coelho - Influencer e empresária

Exposição de arte - artista plástica Flavia Junqueira

Neste ano, a festa pós-evento também será especial em colaboração com a Vogue.

É realizado pela AMG Agency. Os ingressos vão de $75 a $120 e podem ser comprados pelo site eventbrite.

Localização: New World Center: 500 17th Street Miami Beach, FL 33139.

Para mais informações e venda de ingressos: www.marisraffaexperience.com