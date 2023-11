Mais de 50 crianças são infectadas após consulta médica de rotina na FL

Mais de 50 crianças foram infectadas após consulta médica de rotina no sul da Flórida. Dezenas de pais e pacientes alegam, num processo judicial, que as agulhas usadas para vacinar as crianças causaram infecções.



Os pacientes foram infectados após receberem as vacinas no verão de 2021. Os pais culpam a pediatra e o distribuidor de agulhas hipodérmicas, mas a empresa culpa a médica.



Embora as vacinas sejam seguras e eficazes, algo deu errado. O processo afirma que mais de 50 crianças tiveram alguma reação. A idade delas varia de um mês até o final da adolescência e foram vacinados com uma pediatra, Dra. Esther Marin-Casariego, em seu consultório da Kendall Drive.



Em poucas semanas, as crianças e adolescentes tiveram pus, vermelhidão e dor nos locais das injeções. Os testes confirmaram que eles estavam infectados com Mycobacterium abscessus. Ao que parece, são bactérias que podem causar abscessos.



Para a filha de um ano de Ailyn e Arnold Cuervo, foi necessária uma cirurgia. A experiência foi angustiante para a filha e para os pais.



“A quantidade de pus e sangue estava jorrando e ela gritava. Foi terrível, terrível", lembrou o pai Arnold. "A cirurgia foi assustadora”, disse Ailyn, a mãe. “Quero dizer, é uma criança de um ano sob anestesia geral.”



Os pais não tinham ideia do que causava as infecções, mas tinham certeza de que não eram as vacinas.



“Todos tinham idades diferentes”, disse Arnold sobre os pacientes infectados. “Eram vacinas diferentes. O único denominador comum é a agulha e, claro, o consultório médico que as recebeu.”



De quem é a culpa?



A médica Marin-Casariego está sendo processada em nome da filha dos Cuervos e de uma dúzia de outros pacientes. Também estão sendo processados a McKesson Medical-Surgical Inc., a empresa que distribuiu as agulhas, que eles e a Food and Drug Administration afirmam terem sido fabricadas por terceiros na China.

Um dos advogados dos pacientes, Judd Rosen, disse que a investigação até agora encontrou “mais de 50 crianças infectadas com Mycobacterium abscessus”. Questionado sobre o que eles tinham em comum, ele respondeu: “Bem, todos foram ao mesmo médico e receberam injeções com as mesmas agulhas McKesson”.



Dois anos depois de sua filha ter sido infectada, Ailyn Cuervo diz que a menina, agora com 3 anos, “está apavorada. Ela enlouquece no minuto em que a agulha sai. Ela apenas corre.”



“Toda essa dor e sofrimento que foi causado”, disse Cuervo. “Um bebê não pode passar por uma cirurgia e não é culpa de ninguém. Todo mundo apontando o dedo um para o outro. Não é justo. Não é justiça.”



Médica x Fabricante de agulhas



Embora os pacientes acusem a médica e a McKesson, os dois culpam-se mutuamente nos processos judiciais.



O advogado da McKesson compartilhou notas de um investigador de saúde estadual sugerindo que respingos de água da pia em suprimentos médicos “provavelmente contribuíram” para a propagação de bactérias.



Em sua defesa, o advogado de McKesson, Spencer Silverglate, observou que, com milhões de agulhas distribuídas, “nenhum outro comprador de agulhas hipodérmicas da marca McKesson relatou um surto de infecções”.



Por sua vez, a médica Marin-Casariego está processando a McKesson, alegando que suas agulhas “contaminadas” estavam “defeituosas”. Kimberly Cook, advogada de Marin-Casariego, disse que a médica “negou qualquer responsabilidade” pelas infecções, acrescentando: “Assim que percebeu uma reação, ela começou a investigar e determinou que o único fator comum…. foram as agulhas que ela usou."



No entanto, o surto no consultório é o único que os investigadores da NBC6 encontraram envolvendo bactérias e agulhas McKesson relatadas em um banco de dados federal.



Um julgamento está marcado para começar no próximo ano.

Fonte: NBC6.