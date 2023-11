Turismo e população em crescimento: Flórida tem receita positiva para 2024

A economia da Flórida está crescendo, com um pico de receita geral esperado de 46,3 mil milhões de dólares, uma migração interna líquida projetada de 350.000 pessoas e um recorde de 142,4 milhões de visitantes esperados no ano fiscal de 2023, analisa o The Center Square.

A previsão é que a migração líquida aumente, com uma média de 814 pessoas por dia durante os próximos cinco anos, além da migração interna líquida projetada de 350.000 pessoas em 2023.

O turismo está a prosperar no estado, com um recorde de 142,4 milhões de visitantes esperados no exercício financeiro de 2023, mas as viagens internacionais permanecem abaixo dos níveis pré-pandémicos, tendo um impacto limitado na economia da Florida, uma vez que 98% dos visitantes são viajantes domésticos.

A receita deve estabilizar em 45,3 mil milhões de dólares em 2024 devido ao abrandamento do mercado imobiliário e das vendas de automóveis, em parte causado pelos custos mais elevados dos combustíveis.

Esses dados acima foram revelados e debatidos na Conferência de Estimativas Econômicas que aconteceu no sábado, 28 de outubro, para discutir a economia em expansão da Flórida e algumas das deficiências que podem acontecer no futuro.

Por outro lado, o turismo, propulsor econômico, continua a crescer no Sunshine State, já que os dados da conferência mostram que a Flórida teve 133,7 milhões de visitantes no ano fiscal de 2022. Cerca de 142,4 milhões de visitantes são esperados no ano fiscal de 2023, prevendo-se que o turismo quebre recordes anteriores pré-pandemia em pelo menos 11%.

Já as viagens internacionais, estas ainda permanecem pela metade do que eram antes da pandemia, apesar das restrições de viagem terem sido removidas. Em uma análise futura, o número de visitantes internacionais deverá diminuir até 2033, segundo os especialistas. No entanto, como 98% dos visitantes da Flórida são viajantes domésticos, a queda no espera-se que os viajantes internacionais tenham apenas um pequeno impacto na economia.

Mesmo assim, há algumas ressalvas. O turismo internacional no condado de Orange, região central da Flórida e uma das que mais recebe turistas, deve retornar aos níveis pré-pandêmicos até o final de 2024, dizem especialistas.

Para brasileiros que trabalham na área em Orlando, o turismo já está bem melhor.

"O mercado já retomou o patamar pré pandemia e 2023 já é um ano melhor que 2022. A situação da demora na emissão de visto já foi resolvida, todas as restrições de viagens já foram suspensas e todos já estão vacinados e seguros para viajar novamente, então não há mais nada que dificulte as viagens", analisa Andreza Trivilin, que trabalha no ramo em Orlando (andrezadicaeindica).

Ela aponta a economia do Brasil e os conflitos no exterior como fatores preocupantes, mas acredita que mesmo assim 2024 será melhor para o setor.

"A expectativa para 2024 é alta e acredito que possamos ter um ano ainda melhor. Porém, a economia do Brasil ainda não parece estar muito estável, o que pode impactar diretamente nas viagens dos brasileiros. E uma outra grande preocupação é a possibilidade, mesmo que remota, de uma guerra, o que poderia ter consequências sérias", afirma.

De acordo com o Visit Orlando, Orange County recebeu 74 milhões de visitantes em 2022, com as principais visitas de turistas no Canadá, Reino Unido e Brasil. "Somos o destino mais visitado na América do Norte", disse Casandra Matej, presidente e CEO da Visit Orlando.

Mark Tester, do Orange County Convention Center, considera o ano fiscal de 2022-2023 um ano sólido, com quase 160 eventos no local, que trouxeram 1,5 milhão de participantes para Orange County, com US$ 2,8 bilhões em impacto econômico, informa o Click Orlando.







Taxa de desemprego, gasolina, construção e imóveis

A taxa de desemprego na Flórida em Junho, pelo segundo mês consecutivo, é de 2,6% numa base ajustada sazonalmente. A indústria do lazer e da hospitalidade, que sofreu um dos maiores impactos no emprego durante a pandemia, recuperou agora para os níveis anteriores à pandemia.

Na gasolina, embora as cadeias de abastecimento tenham começado a recuperar e se preveja que os ativos financeiros das famílias serão ligeiramente melhores no primeiro ano da previsão, as previsões futuras indicam que os preços da gasolina e as taxas de juro bancárias permanecerão elevados.

Na construção civil, prevê-se que os custos aumentem, com o preço dos materiais de construção a aumentar 100% em alguns casos desde a pandemia. Embora a migração líquida esteja a aumentar a procura de habitações unifamiliares na Flórida, espera-se que esta diminua à medida que os proprietários esperam que os preços e os problemas da cadeia de abastecimento melhorem.

Os valores imobiliários aumentaram significativamente durante a pandemia, mas espera-se que diminuam em pelo menos 10%, antes de aumentarem novamente a um ritmo mais moderado. O aumento no valor das propriedades também aumentou as receitas fiscais em 35% no total.