Texas é o estado com mais imigrantes detidos pelo ICE no ano fiscal de 2023

O U.S. Immigration and Customs Enforcement's (ICE) contou com centros de detenção no Texas para abrigar o maior número de pessoas durante o ano fiscal de 2023, de acordo com dados atuais de 18 de setembro de 2023 do Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) da Syracuse University, que rastreia casos e informações de imigração nos Estados Unidos.

Nesta data, havia um mínimo total de 29.731 e uma média diária de 27.866 imigrantes detidos em instalações de todo o país.

De acordo com o levantamento, o maior número de imigrantes está detido no South Texas ICE Processing Center, em Pearsall, Texas, que acolhe uma média de 1.274 por dia, informa o TRAC.

Quase 200 mil imigrantes estão atualmente a ser monitorizados sob uma forma de Alternativas à Detenção, incluindo 175 mil monitorizados através da aplicação SmartLINK e mais de 10 mil rastreados via GPS, de acordo com novos dados.

Depois do Texas, há mais detidos em centros do ICE na Louisiana, Califórnia, Arizona e Geórgia.

Aumento de detidos

Os legisladores democratas estão apelando ao governo Biden para mudar a forma como aplica os títulos de imigração para tornar o sistema mais equitativo em meio a uma população crescente de detidos de imigração.

Em uma carta de segunda-feira, 30, ao procurador-geral Merrick Garland e ao secretário de Segurança Interna Alejandro Mayorkas, aos senadores Dick Durbin (D-Ill.) e Alejandro Padilla (D-Calif.) e aos deputados Jerry Nadler (DN.Y.) e Pramila Jayapal ( D-Wash.), disse que as atuais práticas de títulos de imigração não permitem o devido processo adequado, "levantando sérias questões constitucionais".

"Tal detenção teve efeitos desastrosos sobre os não-cidadãos e as suas famílias - mergulhando as famílias na pobreza e exacerbando as condições médicas ou de saúde mental dos indivíduos detidos ou dos seus entes queridos em casa", escreveram os legisladores na carta obtida pelo The Hill.

Os legisladores, que são os principais democratas nos comitês judiciários e subcomitês de imigração em ambas as câmaras, apresentaram quatro reformas que melhorariam o devido processo na detenção de imigrantes.

Apelaram ao Departamento de Justiça (DOJ) e ao Departamento de Segurança Interna (DHS) para inverterem o ónus da prova ao determinarem se um cidadão estrangeiro precisa de ser detido enquanto aguarda o processo de imigração.

Atualmente, os detidos não-cidadãos têm de provar que não constituem um perigo ou um risco de fuga, mesmo que não sejam acusados de quaisquer crimes, ao contrário dos processos penais, onde o governo tem o ónus da prova para demonstrar que um criminoso acusado merece a detenção.

Os legisladores também pediram que a capacidade de pagamento do detido fosse considerada ao estabelecer fianças. "As fianças de imigração podem chegar a centenas de milhares de dólares, impondo custos enormes que as famílias não conseguem pagar. Por outro lado, a Lei Federal de Reforma da Fiança proíbe a imposição de condições financeiras que o réu não possa cumprir", escreveram.

Eles também pediram que os detidos de imigração pudessem contestar as determinações de detenção obrigatória do Immigration and Customs Enforcement (ICE). De acordo com a política atual, os agentes do ICE podem marcar um cidadão estrangeiro para detenção obrigatória sem possibilidade de recurso.

Finalmente, os legisladores solicitaram avaliações periódicas das pessoas em detenção de imigração, para garantir que os indivíduos não sejam sujeitos a detenções desnecessariamente longas.

No domingo, de acordo com dados oficiais revistos pelo The Hill, havia 39.920 pessoas nos centros de detenção do ICE, embora o sistema esteja orçado para uma população máxima de 34.000. Cerca de 28 mil dos 39.920 detidos estão em prisão obrigatória. Quase 25.000 desses detidos foram inicialmente detidos pelo CBP.

No ano fiscal de 2023, o ICE registrou 267.265 pessoas, removeu 135.668 estrangeiros e libertou 145.576, embora apenas 17.344 deles tenham sido libertados sob fiança.

Atualmente, o ICE detém imigrantes em mais de 200 centros de detenção (incluindo instalações privatizadas).