Uninter realiza primeira formatura de brasileiros no exterior em Boston, Massachussetts, no dia 4

No próximo dia 4 de novembro será realizada em Boston, Massachusetts, a primeira cerimônia de formatura do Centro Universitário Internacional UNINTER fora do Brasil. Há 27 anos formando brasileiros, a Uninter reunirá os formandos residentes nos Estados Unidos para celebrar a conquista do diploma universitário.

O evento consagra a expansão internacional de uma das maiores instituições de ensino superior a distância do Brasil, que há cinco anos passou a oferecer cursos universitários aos imigrantes brasileiros em busca de conhecimento. O sonho do diploma universitário é agora uma realidade para a primeira de muitas turmas que estão por vir.

A UNINTER atualmente conta com mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação disponíveis para brasileiros que vivem no exterior. Durante a cerimônia, os formandos receberão certificados de graduação em cursos de diferentes áreas: Recursos Humanos, Gestão De Mídias Sociais, Administração, Relações Internacionais, Gestão De Turismo, Relações Internacionais, Investigação Profissional, Pedagogia, Teologia: Doutrina Católica, Ciências Contábeis, Marketing, Letras (Licenciatura), Gerontologia, Gestão De Saúde Pública, Comércio Exterior e Global Trading (USA).

Histórias comoventes

Por trás de cada conquista há uma história comovente de determinação e superação de imigrantes brasileiros que nunca deixaram de sonhar e sempre viram no estudo um caminho de luz, seja para enriquecimento pessoal, autoestima e principalmente como possibilidade de mudar de vida e construir uma carreira.

A história de Maria Nilza Ferreira da Costa é uma delas, que aos 78 anos de idade conquistou seu diploma universitário ao concluir o curso de Letras, e deu continuidade aos estudos com uma pós-graduação em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa. Nilza não encara a idade como empecilho para voltar a estudar. "Não existe esse conceito de idade. Todos nós temos capacidade de aprender o que quisermos", diz ela que viu no curso superior de Letras a oportunidade de melhorar a sua gramática para poder revisar seus próprios livros, já que é escritora. "A formatura representa tudo que sonhei por décadas", resume Nilza que irá de Connecticut, onde vive, a Boston para essa noite tão esperada, não só por ela, como por seus familiares que estarão lá para prestigiá-la.

A carioca Camila Freire Alves também já está de malas prontas! Residente de Salt Lake City, Utah, Camila conta que o diploma era um sonho que estava adormecido. "Eu venho de família humilde e tive dificuldade de fazer uma faculdade no Brasil", diz ela que chegou a cursar Administração por alguns anos, mas o custo alto da mensalidade sempre foi um desafio. Há sete anos nos Estados Unidos, e aos 34 anos de idade, Camila acaba de se formar em Gestão de Mídias Sociais e avisa que já planeja fazer uma pós-graduação. "Essa é a realização de um sonho, fico emocionada só de falar. As pessoas cobram muito que você faça uma faculdade, mas não sabem como é difícil, especialmente a parte financeira. Foi muito bom encontrar a Uninter aqui", revela a formanda.

As histórias de Camila e Nilza são apenas dois exemplos de vida dos imigrantes brasileiros que viram e veem na educação o caminho para transformar sonhos em realidade. A formatura no dia 4 de novembro promete ser emocionante.