"Creche médica" ajuda crianças com necessidades complexas

Durante 20 anos, Janet Horn diz que ela e a sua equipa da PediPEC têm proporcionado às crianças com necessidades médicas complexas um local para satisfazer essas necessidades num ambiente estimulante, terapêutico e educacional.

Suas duas localidades em North Miami e Lauderhill oferecem até 12 horas por dia de creche médica para dezenas de crianças que, até os 20 anos, necessitam de intervenção de enfermagem.

O PediPEC e outras instalações conhecidas como P-PECs - centros pediátricos de cuidados prolongados prescritos - podem ser mais procurados, agora que um juiz federal ordenou que o estado faça mais para transferir as crianças de clínicas e casas de repouso para a comunidade.

O estado está recorrendo dessa ordem, dizendo que é impossível encontrar enfermeiras suficientes para fornecer os cuidados 24 horas por dia que essas crianças precisariam em casa. Mas os P-PECs podem ser uma opção durante o dia para essas crianças.

Crianças como D'mani Fasano, de 16 anos, que esteve em cuidados intensivos neonatais durante cinco meses, diagnosticado com paralisia cerebral, atrasos no desenvolvimento e prematuridade extrema, antes de a sua mãe dizer que descobriu que os P-PECs eram uma alternativa aos lares de idosos.

Quer estejam em risco de convulsões, como D'mani, precisem ser alimentados através de um tubo ou necessitem de terapia fonoaudiológica, comportamental ou física, as enfermeiras, paramédicos e outros funcionários do PediPEC podem acomodá-los, disse Horn, que é ela mesma uma enfermeira registrada.

Também dá aos pais ou outros cuidadores algum tempo sozinhos, "para trabalhar, se não tiverem carro, se forem à escola", disse Horn. "É um alívio também, porque você sabe onde seu filho está e ele está em boas mãos aqui."

E, como concluiu o juiz do caso federal, crianças com problemas médicos se beneficiam por estarem na comunidade. "Em uma casa de repouso, eles não estão tão disponíveis. Aqui, eles estão mais disponíveis para as crianças, individualmente e em conjunto."