Horário de verão na Flórida e em outras partes dos EUA termina no domingo, 5

Neste fim de semana, a maioria das pessoas na Flórida em outras partes dos Estados Unidos vai precisar voltar o relógio em 1 hora com o fim do horário de verão.



A mudança de horário acontece oficialmente às 2h da manhã do domingo, 5 de novembro, mesmo depois que os legisladores da Flórida votaram para “bloquear o relógio” em 2018 para manter o horário de verão permanente no estado.



A lei foi oficialmente aprovada pelo ex-governador da Flórida, Rick Scott, em 23 de março de 2018, mas ainda não recebeu a aprovação do Congresso Federal. Até que Washington, D.C. dê permissão para “bloquear o relógio”, os moradores da Flórida ainda terão que mudar o horário durante os meses mais quentes para que a escuridão caia mais tarde.



O Sunshine State se viu nesta situação porque a lei federal só permite que os estados optem por não usar o horário de verão para manter o horário padrão. Mas como a Flórida quer manter permanentemente o horário de verão, é necessária a aprovação do Congresso.



Dezenove estados já aprovaram legislação para manter permanentemente o horário de verão, se o Congresso permitir.



Quais estados têm horário de verão?



O Havaí e a maior parte do Arizona não seguem o horário de verão. No nordeste do Arizona, a Nação Navajo observa o horário de verão, mantendo o mesmo horário durante todo o ano na maior reserva nativa americana do país, que se estende pelo Novo México e Utah.

Os territórios dos EUA da Samoa Americana, Guam e das Ilhas Marianas do Norte no Pacífico também não observam o horário de verão, juntamente com Porto Rico e as Ilhas Virgens dos EUA no Caribe.



O horário de verão será retomado no segundo domingo de março de 2024.