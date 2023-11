Primeiro voo de teste de táxi aéreo da Flórida decola do Aeroporto Internacional de Tampa

O Aeroporto Internacional de Tampa sediou o primeiro voo de teste de táxi aéreo na Flórida na quinta-feira, 2, abrindo um potencial caminho para o futuro do transporte público no estado.



A demonstração do Volocopter na TPA também foi o primeiro voo de teste de mobilidade aérea urbana em um grande aeroporto dos EUA. A mobilidade aérea urbana é uma nova categoria de aeronaves focada em voos de curto e médio alcance, transportando pessoas ou mercadorias em ambiente urbano.



“Nosso objetivo é inovação em Tampa e especialmente no Aeroporto Internacional de Tampa. E lembre-se, há mais de 100 anos, tivemos o primeiro voo comercial do mundo”, disse o CEO da TPA, Joe Lopano ao canal Fox13. “Então, que melhor maneira de demonstrar inovação do que esta nova aeronave, que é espetacular.”



A Volocopter ainda precisa da aprovação da FAA para operar nos EUA. A empresa também precisará identificar locais para construir portos onde as aeronaves possam decolar e pousar.

Lopano disse que a área de Tampa Bay estará pronta no momento em que a empresa receber aprovação federal, o que não é esperado até 2025.

“Precisamos de mobilidade por aqui, certo? Bom, essa aeronave vai passar por cima de todo trânsito e te levar aonde você precisa ir dentro da cidade”, disse Lopano.

O CEO da Volocopter, Dirk Hoke, disse que viajar em uma de suas aeronaves será bastante caro no início. Seu objetivo, porém, é torná-lo mais acessível até 2026 ou 2027.

Inicialmente, os táxis aéreos Volocopter só poderão transportar um passageiro por vez. Hoke planeja construir aeronaves maiores à medida que as baterias ficam mais potentes.

We’re hard at work to prepare for Urban Air Mobility. The team at @volocopter tested their eVTOL at TPA today — the first such public test flight at a large U.S. airport and the FIRST of its kind to happen in Florida! Keep an eye on the sky for aircraft like these in the future. pic.twitter.com/ANaCtotYRM