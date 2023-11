Flórida tem o maior número de crianças em "homeschooling" nos EUA

A Flórida tem o maior número de crianças educadas em casa (homeschooling) nos EUA, com nove dos dez distritos escolares nacionais com o maior número de crianças nesse tipo de ensino.



O ensino doméstico teve um aumento em toda a América, tornando-se a forma de educação que mais cresce, revelam dados compilados pelo Washington Post.



Nos 32 estados com números de matrículas comparáveis, o número de alunos educados em casa aumentou 51% nos últimos seis anos letivos, o que excede em muito o crescimento de 7% nas matrículas nas escolas públicas.



Além disso, entre os quase 400 distritos incluídos na análise do Post, havia pelo menos uma criança educada em casa para cada 10 escolas públicas durante o ano letivo de 2021-22.



Existem agora entre 1,9 milhões e 2,7 milhões de crianças que estudam em casa nos Estados Unidos, estima o Post. Desde o ano letivo de 2017-2018, até mesmo os estados liberais viram aumentos dramáticos no ensino doméstico – a Califórnia aumentou 78%, Nova York 103% e DC 108%. Estas estatísticas desafiaram as previsões de que o ensino doméstico diminuiria após a pandemia.



A Flórida, em geral, viu um aumento de 72% nas matrículas em educação domiciliar no mesmo período. No condado de Hillsborough, 10.680 crianças foram educadas em casa no início do ano letivo de 2022-23, marcando um aumento de 74% desde 2017 - o maior total no banco de dados do Post.



Motivos



Além da pandemia, que incentivou o ensino em casa, os pesquisadores argumentam que o aumento pode se dever aos grandes distritos escolares, bem como às restrições politizadas nas escolas públicas. Na Flórida, Ron DeSantis chamou a atenção nacional por proibir nas escolas da Flórida livros que incluíssem referências a sexo.



Os dados mostram o lugar de destaque do Sunshine State numa tendência que, embora aplaudida pelos defensores da prática, preocupa alguns especialistas com a falta de supervisão na escolarização de milhões de crianças nos EUA.



A maioria dos alunos que estudam em casa, incluindo os da Flórida, não precisam fazer testes padronizados para avaliar seu progresso. Mas a tendência acaba de ganhar incentivo na Flórida. A expansão do vale escolar sancionada pelo governador Ron DeSantis no início deste ano inclui alunos que estudam em casa, desde que os pais apresentem planos de aula e os alunos façam um teste anual padronizado.