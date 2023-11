Adolescente de 14 anos sofre parada cardíaca e morre durante corrida em Miramar (FL)

Um adolescente morreu no fim de semana após sofrer uma parada cardíaca durante uma corrida realizada em uma escola de ensino médio de Miramar, sul da Flórida.



De acordo com a Polícia de Miramar, por volta das 9h de sábado, policiais foram enviados à Everglades High School para tratar de uma emergência médica. Quando os policiais chegaram, encontraram o adolescente sofrendo de parada cardíaca após correr 5 km.



O Miramar Fire Rescue respondeu ao local e o transportou para o Memorial Miramar, onde mais tarde foi declarado morto pela equipe do hospital. A causa está sendo investigada.



Sua identidade não foi divulgada pela polícia, mas um GoFundMe organizado para sua família o identificou como Knox MacEwen, um estudante da Western High School em Davie. Segundo a campanha, a mãe de Knox, Julie, ainda está se recuperando física e financeiramente de uma dura batalha contra o câncer.



"Em 4 de novembro de 2023, a família MacEwen perdeu repentina e tragicamente seu amado filho de 14 anos, Knox. Ele era um membro reverenciado de sua comunidade local – um estudante do JROTC, um voluntário no ministério infantil em sua igreja local; e ele era um querido irmão, filho, neto, sobrinho e amigo. O objetivo desta arrecadação de fundos é ajudar nas despesas do funeral e permitir que os pais de Knox, Kevin e Julie, tirem uma folga do trabalho para o luto", diz a campanha.



O adolescente participava do JROTC - Junior Reserve Officer Training Corps (Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva Júnior) - um programa federal patrocinado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos em escolas de ensino médio e também em algumas escolas de ensino médio.



"Estou triste em compartilhar notícias trágicas que impactaram nossa comunidade Wildcat. Um de nossos alunos do JROTC faleceu esta manhã após ser transportado para o hospital. Quero oferecer minhas mais profundas condolências à sua família e entes queridos, professores e colegas de classe enquanto eles choram esta grande perda", disse o diretor do Western, Jimmy Arrojo, em uma mensagem aos estudantes, familiares e funcionários. “Peço à nossa comunidade Wildcat que se reúna em torno da família em oração e apoio durante este momento de profunda tristeza. Saiba que conselheiros de luto estarão disponíveis no campus esta semana para se encontrarem com qualquer pessoa que precise de assistência ou apoio.”