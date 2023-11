Adolescente desaparece após mergulhar em praia do condado de Martin (FL)

Policiais do condado de Martin estão procurando por um menino de 17 anos que desapareceu após um mergulho matinal em Sea Turtle Beach.



De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Martin, Nick Lovensen Alincy chegou a Sea Turtle Beach no início da manhã com sua namorada para tirar fotos. No entanto, depois de se aventurar na água várias vezes, ele foi puxado para baixo e não voltou mais.

"Entrou na água, nadou um pouco, saiu, voltou para a água. E, infelizmente, na segunda vez que ele voltou, desapareceu", disse o vice-chefe John Budensiek, do Gabinete do Xerife do Condado de Martin.



Testemunhas oculares também relataram tê-lo visto mais adiante na praia, antes de desaparecer sob as ondas.



Uma operação de busca em grande escala envolvendo mergulhadores, barcos de resgate e o helicóptero do xerife está em andamento desde as 7h.

No entanto, dada a duração do seu desaparecimento e a expansão da área de busca, as autoridades estão a fazer a transição de uma missão de resgate para uma operação de recuperação.

Deixamos de ter um local de busca restrito desde aqui em Jensen Beach até Bathtub Beach”, disse Budensiek. “Portanto, temos uma área extensa que estamos examinando agora; esta é realmente uma operação de recuperação do tipo agulha no palheiro."



Enquanto a busca por Alincy continua, Sea Turtle Beach e as praias ao sul foram marcadas com bandeiras vermelhas duplas, indicando condições perigosas. A polícia diz que as buscas continuarão até que a vítima seja recuperada.