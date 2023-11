Gangues que roubam idosos na Flórida podem estar ligadas a crimes pelos EUA

A lista de pessoas vítimas de uma gangue de supostos vigaristas que roubam idosos no condado de Miami-Dade e em outras partes da Flórida está crescendo e pode ser parte de crimes cometidos nacionalmente.



Mario Acosta, de 89 anos, diz que foi perseguido em frente à sua casa no sudoeste de Miami-Dade, perto do Tropical Park, enquanto estava sozinho. Um trio o incomodou para comprar joias. Ele disse que eles estavam emocionados, chorando e abraçando-o, implorando por ajuda financeira, até que ele cedeu e pegou seu dinheiro.



“Eles estavam tentando fazer com que eu lhes desse dinheiro”, disse Acosta ao Local 10 News em espanhol. “Era uma novela, eles me abraçavam e imploravam para ajudá-los, que não tinham dinheiro”. Ele lhes deu US$ 1.500 pelas joias falsas.



Os detetives identificaram o trio envolvido em uma série de roubos de distração como Avrinte Miclescu, Olanda Miclescu e Cristina Sirbu.



Em Hialeah, eles são acusados de dar a uma mulher uma corrente falsa para se aproximar dela e roubar as joias verdadeiras de seu corpo.

A polícia acredita que o grupo cometeu crimes em outros locais do país. Pelo menos dois dos suspeitos foram presos recentemente no condado de Sonoma, Califórnia. Desde então, foram soltos e se uniram para cometer os crimes juntos.



Eles foram detidos, mas a polícia acredita que pode haver mais integrantes e também mais vítimas. Qualquer pessoa com informações sobre o caso pode ligar para o Miami-Dade County Crime Stoppers no número 305-471-8477.



Golpe telefônico



Os crimes visando idosos ultrapassaram a fronteira e foram relatados também no Canadá, mas dessa vez envolvendo golpe telefônico em um suposto sequestro de familiares.



Um porta-voz do escritório de campo do FBI em Baltimore disse que as autoridades dos EUA acreditam que o golpe roubou mais de US$ 2,5 milhões de 85 vítimas idosas.



Cinco residentes da Flórida e de Maryland já foram condenados por acusações relacionadas ao seu papel na conspiração.



"Os conspiradores tinham como alvo vítimas idosas em todos os Estados Unidos, telefonando e fazendo-se passar por policiais, advogados ou outros indivíduos, dizendo falsamente à vítima que um parente, normalmente o neto da vítima, havia sido encarcerado em conexão com um acidente de carro ou uma parada de trânsito envolvendo um crime e precisava de dinheiro", disse o gabinete do procurador distrital.