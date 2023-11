Gatos selvagens invadem bairro de Dania Beach (FL) em preocupam moradores

Gatos selvagens estão invadindo um bairro em Dania Beach, no sul da Flórida. Moradores estão preocupados com a propagação de parasitas e doenças, além de outros danos e culpam uma vizinha por atraí-los.



Os moradores colocaram câmeras de vigilância, sinais de proibição de invasão e até gaiolas para resolver eles próprios o problema da superpopulação de gatos, mas ainda imploram por ajuda para encontrar uma solução. Os animais entram nas casas, deixam fezes e outras sujeiras.



“Temos cerca de 200 gatos só nesta área e isso é impressionante”, disse o morador Rafael Kercado ao Local 10, que já tentou por conta própria castrar alguns deles.



Segundo os moradores, eles estão indignados com uma vizinha que alimenta os gatos na porta de sua casa, mas não faz mais nada, deixando-os vagando pelo bairro. Ela acaba atraindo também outros animais, como guaxinins, patos e qualquer outro por causa da comida.



Os moradores procuraram a prefeitura de Dania Beach, que disse que não tem capacidade nem financiamento para assumir a tarefa de cuidar dos gatos selvagens. O Broward County Animal Care and Adoption disse que os gatos podem ser alimentados em propriedade privada ou com permissão.



No entanto, uma vez que o alimentador se torna o zelador, deve também fornecer cuidados médicos, incluindo a esterilização da colônia de gatos. Os vizinhos dizem que a mulher em questão não está fazendo isso.



Questionada, a mulher disse que faz por amor aos bichos abandonados, mas não tem condições de criá-los.







Deixados por conta própria, esses gatos se reproduzem e como uma gata pode engravidar já aos cinco meses de idade e ter várias ninhadas a cada ano, o número de gatos em uma vizinhança pode aumentar rapidamente se os gatos não forem esterilizados ou castrados. Esses gatos produzem cerca de 80% dos gatinhos nascidos nos EUA a cada ano. Somente no sudoeste da Flórida, as populações comunitárias de gatos chegaram a milhares, e colônias com dezenas de felinos se formaram em áreas movimentadas.



Como forma de controlar a população, a Humane Society dos Estados Unidos defende estratégias não letais para gerir as populações de gatos, incluindo uma tática conhecida como Trap-Neuter-Return (TNR), que inclui prender humanamente os gatos para castrá-los e vaciná-los contra a raiva e outras doenças. É recomendado pela Humane Society que alguém monitore a colônia após a realização do TNR, bem como forneça comida e água.







Não há uma resposta fácil para este enorme problema do sul da Flórida. A Humane Society do Condado de Broward não está aceitando gatos selvagens para esterilização no momento, mas existem algumas organizações de resgate que aceitam, como Animal Aid, Cats Exclusive e Saving Sage.



O Broward County Animal Care faz parceria com muitas clínicas veterinárias para fornecer serviços de TNR para gatos comunitários. Os residentes que necessitem de assistência com gatos comunitários, incluindo serviços de captura e esterilização, podem contactar:



- Animal Aid 571 NE 44th St. Oakland Park, FL, 33334, 754-223-5378

- Exclusivo para gatos 6350 W. Atlantic Blvd, Margate, FL, 33063, 954-975-8349

- Emerald Hills Animal Hospital 3399 Sheridan St Hollywood, FL, 33021, 954-983-2300

- (Unidade Móvel) 3870 Powerline Road (na Florida Humane Society), Pompano Beach, FL, 33073.

- PURRR 1556 E Commercial Blvd Oakland Park, FL 33334, [email protected]

- Saving Sage Animal Rescue, 2875 W. Broward Blvd. Fort Lauderdale, FL, 33312, 954-530-1508





A maior diferença entre os gatos de rua e os gatos selvagens é que os de rua são sociáveis com as pessoas, enquanto os gatos selvagens não. Gatos de rua geralmente já tiveram uma casa, mas desde então foram abandonados ou fugiram e vivem ao ar livre. Esses gatos às vezes podem ser amigáveis e podem ser potencialmente adotados. No entanto, os gatos selvagens tiveram pouco ou nenhum contato humano.



Além de transmitirem possíveis doenças, os gatos selvagens também podem impactar direta e indiretamente a vida selvagem nativa através da predação, competição, propagação de doenças e impactos na sobrevivência das espécies.



De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os gatos selvagens estão associados a uma série de conflitos sociológicos e ecológicos devido ao impacto direto sobre eles através da propagação de parasitas e doenças, danos a jardins e propriedades e incômodos sonoros.



Fonte: Local 10 e Fort Myers News-Press.