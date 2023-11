Torneio Internacional de Futevôlei agita o fim de semana em Hollywood Beach (FL)

Duas equipes do Brasil vão enfrentar a seleção dos EUA no Pro Footvolley Tour 2023 - o Torneio Internacional de Futevôlei que será realizado na praia de Hollywood, sul da Flórida, neste final de semana (dias 11 e 12 de novembro).



São duas duplas dos EUA. Uma vem direto de Deerfield Beach (FL) com Jonathan Silva e Nick Mendonça. A outra é formada por Will 'SuperBoy Lobato - também jogador da Seleçãode Futebol de Praia dos EUA - e Fernando Plentz, ex-jogador de futebol da Florida International University.

Do Brasil também são duas duplas. Uma dupla vem de São Paulo, formada por dois atletas de apenas 16 anos - Felipe e Gustavo Elias, que são atuais destaques do esporte. E a outra é formada pelos cariocas Lucas Paes e Caio 'Landim' Mangabeira. O Landim é destaque em futevôlei profissional no Brasil com apenas 19 anos.

O torneio terá também um Campeão Mundial. O Vitor Martinez, de 41 anos, joga junto ao Moises Davalos (o melhor jogador do Pro Footvolley Tour em 2022) formando a poderosa equipe do Paraguai.

Tem surpresa! Um jogador da MLS (liga de futebol profissional) que é brasileiro e destaque da liga joga sexta-feira pelo NYFC contra Inter Miami e vai aproveitar para competir nessa modalidade no fim de semana.



O evento da Pro Footvolley Tour é a única liga profissional do Footvolley. É gratuito e aberto ao público (com vagas limitadas) cortesia a Genius Sports e City of Hollywood - e acontece na praia de Hollywood há mais de 15 anos.



Tanto no sábado como no domingo, os jogos vão contar com estádio montado na areia na altura de Indiana St, em frente ao Ocean Alley Restaurant, das 12h às 16h, ambos os dias com vagas limitadas.

Sergio Menezes, presidente do ProFootvolley Tour, destaca a importância da modalidade, que nasceu no Brasil, para o mundo do esporte.



‘Futevôlei deveria ser um esporte olímpico!! Estamos fazendo nossa parte colocando os melhores na quadra. Venha nos ajudar e apoiar esse esporte lindo que nasceu no Brasil!".