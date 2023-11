Idosa brasileira morre durante voo da Flórida para Belo Horizonte (MG)

Uma idosa morreu durante um voo da Azul que saiu de Fort Lauderdale, no sul da Flórida, com destino ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na terça-feira (7).



A informação foi confirmada à Itatiaia pela Polícia Civil e por Cristiano Thomas, passageiro que estava no avião. O voo decolou por volta de 21h no horário local, e pousou em Minas Gerais, às 8h da manhã de terça.

De acordo com Thomas, a idosa entrou no avião com um cilindro de oxigênio. Na primeira hora de voo, os comissários perguntaram se tinha algum médico no local.



“Pediram no alto-falante algum médico voluntário. Conseguiram dois médicos. Eles foram correndo para classe executiva e depois não tivemos mais notícia. Mas a gente já sabia que era meio grave e aí agora de manhã os médicos comentaram que ela tinha falecido. A polícia entrou, e retiveram os passageiros durante uma meia hora e depois deixaram todo mundo descer. Não sei se o corpo já saiu ou não. Ela faleceu dentro do voo e na primeira hora de voo”, disse.



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que tomou conhecimento dos fatos e enviou o rabecão ao aeroporto de Confins, para fazer a remoção do corpo para o Instituto Médico-Legal. A PCMG diz que a causa e a circunstâncias da morte serão apuradas.

A Azul informou, em nota, que mulher passou mal durante a viagem, e a morte foi constatada quando o avião ainda estava no ar.