Câmara da Flórida aprova US$45 milhões para segurança em escolas judaicas

A Câmara da Flórida aprovou na terça-feira, 7, por unanimidade um projeto de lei que fornece US$ 45 milhões para escolas judaicas e outros tipos de instalações para reforçar a segurança.



O patrocinador da proposta apontou para o anti-semitismo "desenfreado" em meio à guerra entre Israel e o Hamas.

Os membros da Câmara aprovaram a proposta (HB 7-C), ao mesmo tempo que aprovaram resoluções de apoio a Israel e uma medida para aumentar as sanções contra o Irã, um apoiante do grupo militante palestiniano Hamas. As votações ocorreram no segundo dia de uma sessão legislativa extraordinária.



De acordo com o projeto de lei, dos US$ 45 milhões:



- US$ 15 milhões iriam para o Departamento de Educação do estado para subsídios que poderiam ser usados por escolas e pré-escolas judaicas. As doações poderiam ser destinadas a coisas como compra e instalação de iluminação, câmeras de segurança, cercas e vidros resistentes a estilhaços para janelas.



- 10 milhões de dólares seriam destinados ao departamento de educação para conceder subsídios a escolas e pré-escolas judaicas para "medidas de segurança não rigorosas", que poderiam incluir a contratação de trabalhadores de segurança e a sua formação em sensibilização para ameaças, procedimentos de emergência e primeiros socorros.



- 20 milhões de dólares foram concebidos para serem mais flexíveis na forma como podem ser gastos e iriam para o Programa de Subsídios de Segurança para Organizações Sem Fins Lucrativos do estado, que foi criado durante a sessão legislativa de 2023.



O governador Ron DeSantis, nas últimas semanas, fez do apoio a Israel um foco de sua campanha presidencial de 2024. Ele também tomou medidas como declarar estado de emergência na Flórida relacionado à guerra e autorizar voos destinados a trazer americanos de Israel para casa.

O projeto de lei para reforçar a segurança nas escolas judaicas e outras instalações foi patrocinado pelo deputado Randy Fine, um republicano do condado de Brevard que recentemente teve um rompimento público com DeSantis.



Fine, que é judeu, apoiou o ex-presidente Donald Trump nas primárias presidenciais do Partido Republicano e essencialmente afirmou que DeSantis não fez o suficiente para combater o anti-semitismo no estado. DeSantis argumentou que as críticas de Fine foram motivadas politicamente.



O Senado deve analisar o assunto nesta quarta-feira.



Fonte: CBS News.