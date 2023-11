Apoio a Israel e disputas verbais marcam o debate republicano em Miami

Sem Donald Trump, outros cinco candidatos republicanos à presidência subiram ao palco para o terceiro debate do partido em Miami na quarta-feira, 8.



Todos os candidatos estão atrás do ex-presidente por uma ampla margem e estão ficando sem oportunidades de conquistar os eleitores, faltando apenas dois meses para a primeira disputa real no processo de nomeação, o caucus de Iowa.



No início do debate, os candidatos foram questionados por que os eleitores deveriam apoiá-los e não ao ex-presidente.



O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que Trump era “um cara muito diferente de 2016” e não conseguiu explicar o que disse serem promessas de campanha quebradas.



Enquanto isso, a ex-embaixadora da ONU, Nikki Haley, disse que Trump era “o presidente certo na hora certa”, mas não era mais o candidato certo.



O ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, destacou os contínuos problemas jurídicos de Trump, dizendo aos telespectadores que ele não deveria ser o indicado porque "passará o próximo ano e meio de sua vida mantendo-se fora da prisão".



Israel



Cada um dos cinco rivais estava unido em apoiar Israel na sua guerra em curso com o Hamas.

DeSantis e Haley apelaram ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para “acabar” com o grupo militante palestino, enquanto Christie e Scott alegaram que a política de apaziguamento do presidente Joe Biden era a culpada pela crise.



Ramaswamy apoiou o que chamou de “direito e responsabilidade” de Israel de “fumar os terroristas” na sua fronteira sul, comparando isso com a sua promessa de usar a força militar contra os traficantes de drogas na fronteira EUA-México.



Nikki Haley



No entanto, Haley, a única mulher na corrida, tem subido nas sondagens nas últimas semanas e recebeu repetidos golpes tanto de Ramaswamy como de DeSantis.



Ramaswamy, que prometeu antes do debate ser mais “desconstrangido”, mencionou repetidamente o nome da sua rival nas suas respostas e criticou-a como “a mais perspicaz dos falcões de guerra”.



Haley e DeSantis também se envolveram em diversas ocasiões, criticando um ao outro sobre quem tem um histórico mais difícil em questões como a China e a independência energética.

Aborto



No ano que o direito nacional ao aborto foi rescindido pela Suprema Corte, os republicanos a favor de novas restrições enfrentaram uma reação negativa dos eleitores em vários contextos.

O exemplo mais recente ocorreu na terça-feira, 7, quando os eleitores de Ohio, de tendência conservadora, apoiaram decisivamente uma medida para adicionar o direito ao aborto à constituição do estado.

Haley disse que o resultado mostrou que o Partido Republicano deve encontrar um consenso entre as suas convicções anti-aborto e aqueles que não apoiam a imposição de limites mais rígidos.

Contudo, Scott adoptou um tom muito diferente e desafiou diretamente os seus rivais a apoiarem um limite nacional de 15 semanas para o procedimento. Mas a sua proposta foi totalmente ignorada e nenhum outro candidato a apoiou.



DeSantis repetiu esse sentimento e disse compreender que diferentes estados têm opiniões diferentes sobre o assunto.

Fonte: CNN e BBC.

