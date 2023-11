"Era um monstro"- segunda píton birmanesa mais pesada é capturada na Flórida

Uma píton birmanesa de 198 libras (89kg) lutou contra cinco homens antes de ser capturada na Flórida. É a segunda mais pesada já capturada no estado, confirmou Ian Bartoszek, gerente de pesquisa, à CBS News.



Na noite de sexta-feira, 3, o conservacionista Mike Elfenbein estava na Reserva Nacional Big Cypress, na Flórida, com seu filho adolescente caçando pítons quando ambos avistaram a maior cobra que já tinham visto deslizando pela estrada de cascalho.



“Era mais que uma cobra, era um monstro”, disse Elfenbein à CBS News. Elfenbein disse que ocasionalmente caça pítons birmanesas na reserva de 729 mil acres, mas nunca tinha visto uma tão grande.

Três outros caçadores – Trey Barber, Carter Gavlock e Holden Hunter – viram a serpente ao mesmo tempo. Não havia como não vê-la, que, segundo Elfenbein, se estendia por quase toda a extensão da estrada.



“Éramos estranhos. Mas nós cinco sabíamos que tínhamos que capturar essa coisa”, disse Elfenbein, 45 anos.

A píton birmanesa fêmea tinha 17 pés e 5 centímetros de comprimento e pesava 198 libras (89kg). O recorde da píton mais pesada foi capturada por biólogos na Floresta Estadual de Picayune Strand, pesava 215 libras e tinha 18 pés de comprimento. A píton mais longa capturada na Flórida media 19 pés e pesava 125 libras.



Uma das maiores espécies de serpentes do mundo, as pítons foram trazidas do Sudeste Asiático para a Flórida na década de 1970 através do comércio de animais de estimação. Os predadores invasores espalharam-se rapidamente por todo o ecossistema dos Everglades e são considerados responsáveis por um declínio de 90% na população de mamíferos nativos.



Biólogos, voluntários e conservacionistas têm trabalhado para reduzir a população de pítons birmanesas na região.



"Muitas vezes vemos restos mortais de cervos dentro de pítons. Seu impacto em toda a cadeia alimentar do ecossistema da Grande Everglades não pode ser subestimado", ressaltou Bartoszek.



A caça ao Python é ativamente incentivada no estado por meio de uma competição anual chamada Florida Python Challenge. Em geral, os caçadores não precisam de licença para matar pítons birmanesas, embora devam ser mortos humanamente de acordo com as leis anti-crueldade, de acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida.

Fonte: CBS News.