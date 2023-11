Casal tenta sequestrar menina que brincava no jardim de casa em Hollywood (FL)

Um casal foi preso acusado de tentar sequestrar uma menina de 9 anos que brincava no jardim de casa em Hollywood, sul da Flórida, na última sexta-feira, 3.

Michael Diaz, 34, e Taiana Tersano, 31, estavam em uma van, quando pararam perto da garota e a chamaram para entrar no carro. Segundo depoimento da família e testemunhas à polícia, a mulher abaixou o vidro da janela e disse à criança para “vir aqui” em um “tom normal”. Logo depois, saiu do carro seguindo em direção à garota.



O namorado da mãe, que estava do lado de fora olhando a menina, se aproximou e confrontou a mulher. Tersano então teria cuspido e dado um soco nele, tentando novamente pegar a garota. Nesse momento, um homem na van teria falado: “Pegue a porra da garota”.



A garota correu para dentro de casa e o namorado então revidou com um tapa no rosto da mulher, que correu de volta para a van e o casal fugiu. “Vou voltar e matar todos vocês”, Tersano teria dito à família em resposta.



A mãe da garota, que estava dentro de casa, disse à polícia que chegou a ver a estranha se aproximando da filha e correu para fora, já ligando para a polícia. Foi quando a discussão aconteceu.



A Polícia de Hollywood localizou a van com base na descrição da família e realizou uma parada de trânsito, prendendo-os.



Eles notaram que uma criança de 7 anos – que mais tarde souberam pertencer ao casal – desceu entre ferramentas “mecânicas soltas” espalhadas pela traseira do veículo, conforme depoimento. Essa criança foi colocada sob custódia dos Serviços de Proteção à Criança, disse a polícia.



De acordo com os registros do Tribunal do Condado de Broward, Diaz e Tersano foram detidos sob fiança de US$ 30.000. O casal foi acusado de atrair/seduzir uma criança menor de 12 anos.



A Flórida registra um alto índice de sequestro infantil e de pessoas desaparecidas. De acordo com o FBI, em 2020 havia 365.348 entradas do National Crime Information Center (NCIC) para crianças desaparecidas. Em 2019, o número total de crianças desaparecidas no NCIC foi de 421.394, informa a Organização Missing Kids.

Miami, em particular, está na lista das principais cidades de tráfico humano nos EUA. O Aeroporto Internacional de Miami é considerado um centro para esses casos devido às intensas viagens domésticas e internacionais. É ainda relatado que no condado de Miami-Dade, 67% das vítimas do tráfico são locais e 40% são menores. 439.890 pessoas vivem em Miami e a taxa de criminalidade é de 0,08%.

As outras cidades dos EUA com alto índice de tráfico humano são (em ordem decrescente): Atlanta, na Geórgia; Washington D.C.; Las Vegas, Nevada; e Houston, Texas. Os dados são do site Insider Monkey.

Leia o relato de uma brasileira em