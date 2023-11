Orlando é a cidade mais "instagramável" e Jacksonville a única para 2024

Orlando é a cidade mais "instagramável" da Flórida e Jacksonville é a única a fazer parte da lista dos "50 melhores lugares para viajar em 2024” do Travel Lemming, site de viagens.

O site elogia a cidade, classificada no 29 lugar. Localizada às margens do rio St. Johns, por exalar “um apelo local autêntico”, bem como “menos turistas, uma atmosfera familiar e atividades envolventes”.

“Jacksonville, Flórida, é a maior cidade em área de todo o território continental dos Estados Unidos”, relata o site. “No entanto, não recebe o mesmo crédito que lugares como Nova York e San Diego.”



Locais históricos, instalações de arte e comidas deliciosas contribuem para o cenário cultural de Jacksonville”, diz o site. “Muitos bares, restaurantes e varejistas locais são de propriedade de negros, liderados por mulheres e amigos da comunidade LGBTQ+.”



A cidade também fica perto de destinos turísticos desejáveis, Amelia Island e St. Augustine, destaca Travel Lemming.



No mês passado, o New York Travel Guides nomeou St. Augustine como uma das pequenas cidades mais românticas dos Estados Unidos.



O primeiro lugar para viajar em 2024 é Yucatán, no México, sugerido pela Travel Lemming em vez da lotada Cancún. Os demais 10 melhores lugares para viajar são Gizo, nas Ilhas Salomão, no Pacífico Sul; Stavanger, Noruega; Antígua, Guatemala; Memphis, Tennessee; Phu Quoc, Vietnã; John’s, Terra Nova, Canadá; Kodiak, Alasca; Guatapé, Colômbia; e Eureka Springs, Arkansas.



Mais instagramáveis da Flórida



Sarasota está entre as 10 cidades mais instagramáveis da Flórida, de acordo com uma organização de aluguel por temporada que recentemente examinou hashtags para 400 cidades e vilas no Sunshine State na mídia social.



Orlando, naturalmente, ficou no topo, seguido por Miami, Naples, Tampa, Jacksonville, Destin, Jupiter, Hollywood, São Petersburgo e Sarasota.



Sarasota ficou atrás de Naples (nº 3), mas ficou à frente de Key West (16); Gainesville (13 – pegue aquele Gators) e aquele ponto turístico, Stuart (14). Winter Park ficou logo abaixo de Sarasota, na 11ª posição.



No estudo da FloridaRentals.com, a hashtag Orlando teve mais de 5 milhões de postagens no Instagram.

“A Flórida é geralmente um estado visualmente atraente e fotogênico, tornando seus destinos o cenário perfeito para fotos no Instagram e outras postagens nas redes sociais”, disse um porta-voz do FloridaRentals.com, um site que ajuda turistas e visitantes a organizar propriedades para alugar.



O impacto econômico global do turismo em 2023 entre Abril e Junho de 2023 (os números mais recentes disponíveis) ultrapassou o mesmo período em 2022 – 792,7 milhões de dólares contra 759,9 milhões de dólares. As diárias caíram ligeiramente, mas os gastos dos visitantes aumentaram em geral. A visitação foi praticamente a mesma de 2022, 412.000 para cerca de 419.000.