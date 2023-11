Hospital da FL terá que pagar US$ 261 milhões em caso de menina separada dos pais

Um júri da Flórida ordenou na quinta-feira, 9, que o Johns Hopkins All Children's Hospital, em St. Petersburg, pague mais de US$ 261 milhões a Maya Kowalski, uma jovem de 17 anos que foi separada da mãe e mantida sob tutela do estado após internação aos 10 anos.



O caso virou documentário “Take Care of Maya”, da Netflix. A família alegou no processo negligência médica e que as ações drásticas do hospital levaram à morte de sua mãe por suicídio.



De acordo com o processo, a mãe de Maya, Beata Kowalski, suicidou-se depois de ter sido impedida de ver a filha no hospital. Maya foi retirada dos seus cuidados pelo Estado e foi hospitalizada involuntariamente durante três meses entre 2016 e 2017.



O júri considerou o centro médico responsável por todas as sete reivindicações da família de Maya Kowalski, incluindo cárcere privado, agressão, negligência, inflição inicial de sofrimento emocional e inflexão intencional de sofrimento emocional causando morte.



O júri concedeu à família de Venice, Flórida, US$ 211 milhões em indenização por danos e $ 50 milhões em danos punitivos, inclusive por cárcere privado e intenção específica de prejudicar Maya Kowalski e de fato prejudicá-la.



Maya, agora com 17 anos, chorou abertamente assim que o primeiro veredicto foi anunciado no tribunal, segurando o rosário da mãe.







Maya sofria de dores debilitantes e usava uma cadeira de rodas porque havia perdido a função das extremidades. A pedido de um especialista, os Kowalskis levaram Maya para o México, onde ela recebeu uma dose enorme de cetamina e foi colocada intencionalmente em coma.



A saúde de Maya melhorou depois que ela saiu do coma e continuou a receber tratamentos com cetamina após seu retorno à Flórida. Depois de um ataque de fortes dores, porém, os Kowalskis levaram Maya ao pronto-socorro do hospital de St. Petersburgo e ela foi internada. Quando os médicos souberam da infusão de cetamina e de outros tratamentos, possivelmente fatais, contactaram os serviços de proteção à criança, que responderam isolando a criança de 10 anos da sua família e recusando-se a libertá-la do hospital.



Os advogados do hospital argumentaram que Maya, que havia sido previamente diagnosticada com síndrome de dor regional complexa, ou CRPS, foi vítima da síndrome de Munchausen por procuração. Pessoas (geralmente pais) com doença mental rara alegam falsamente a doença de outra pessoa ou deixam essa pessoa doente.



Após 85 dias sem a guarda da filha e alvo de acusações de abuso infantil, Beata Kowalski cometeu suicídio na garagem de sua casa. O processo movido por Maya Kowalski e seu irmão pediu US$ 220 milhões de indenização sob a alegação de negligência e crueldade.

O julgamento foi marcado pelo depoimento emocionante de Maya sobre os efeitos debilitantes decorrentes de suas condições neurológicas - problemas que foram ignorados pelo hospital quando a mãe dela a internou.



Em um comunicado enviado ao HuffPost, o advogado de defesa do Johns Hopkins All Children’s Hospital, Howard Hunter, disse que planejam apelar do veredicto, citando “erros claros e prejudiciais” no julgamento e acusando os advogados dos Kowalskis de enganar o júri.



