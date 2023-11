Criança de 2 anos morre afogada na piscina de casa em Miami-Dade (FL)

Uma criança morreu após se afogar em uma piscina no sudoeste do condado de Miami-Dade no domingo, 12. Ela teria atravessado barreiras de segurança e chegado sozinha à piscina, confirmaram as autoridades.



O menino de 2 anos foi encontrado na piscina por volta das 10h ao longo do bloco 14.000 do Southwest 170th Terrace.



De alguma forma, segundo a polícia, a criança cruzou duas barreiras de segurança e caiu na piscina. Ela estava dentro de casa e conseguiu passar por uma porta que dá acesso à área da piscina.

Segundo depoimento dos familiares à polícia, um adulto foi checar a criança no local onde deveria estar, mas não ela estava. Foi quando a encontrou caído na piscina do quintal.



“A pessoa que estava cuidando tirou os olhos da criança pequena por um momento e aquela criança saiu de uma área fechada e depois saiu por outra porta e acabou nesta piscina”, disse o detetive de Polícia de Miami-Dade, André Brown.



A criança não respondeu quando foi retirada da água e foi então levada às pressas de helicóptero para um hospital, onde foi declarada morta.



Segundo o amigo, o nome do menino era Santiago e sua família é cubana. “Não sei o que aconteceu, mas sei que eles são pais e avós incríveis – uma família excelente”, disse ela.

A polícia classificou o afogamento como acidental. Houve 84 afogamentos de crianças até agora este ano na Flórida, de acordo com o site Child Fatality Prevention.



A polícia de Miami-Dade enfatizou que, como o sul da Flórida é uma área com muitos corpos d’água, é importante ensinar às crianças a segurança hídrica o mais rápido possível. Algumas organizações oferecem aulas para crianças a partir dos 6 meses de idade.



A Flórida construiu o maior número de piscinas subterrâneas no ano passado, instalando mais de 13.300, de acordo com Angi, anteriormente conhecido como Angie’s List, um diretório online que conecta pessoas a prestadores de serviços domésticos. Isso foi quase o dobro do número de piscinas construídas na vice-campeã Califórnia, com cerca de 7.900, e no Texas, com 7.500.

Por isso, instalar cercas, portões e outros tipos de segurança ajuda a evitar que uma criança tenha acesso e caia na piscina sem supervisão.

Fonte: NBC6.