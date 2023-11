Transporte público de Miami-Dade será gratuito até o final de 2023

Os ônibus do condado de Miami-Dade e o serviço Metrorail, incluindo Metromover e MetroConnect, serão gratuitos até o final do ano, a partir desta segunda-feira, 13 de novembro.

Funcionários do Miami-Dade County Transit and Public Works disseram que anos de planejamento foram investidos na Better Bus Network depois que ela foi aprovada em 2021 e que tem sido um esforço liderado pela comunidade para uma rede mais confiável e eficiente.



Esta grande reforma do sistema mudará todas as rotas de ônibus, exceto seis, e mais de uma dúzia de rotas serão totalmente eliminadas.

As mudanças serão afixadas em placas amarelas em cada parada, que mostram quais rotas paravam ali antes e quais novas rotas pararão agora. Os líderes locais dizem que talvez seja necessário caminhar mais um quarteirão para pegar o ônibus, mas ele chegará duas vezes mais rápido.

“Estamos mudando drasticamente nosso sistema para fornecer rotas mais frequentes para nossa comunidade, viagens mais rápidas, um sistema simplificado que pode realmente aumentar o acesso a oportunidades”, disse Carlos Cruz, do Departamento de Transportes e Obras Públicas do Condado de Miami-Dade.



De acordo com o condado, a Better Bus Network ajudará os passageiros de ônibus, fornecendo acesso a quase 12.000 empregos a mais em 45 minutos ou menos de viagem.



Para ver uma lista completa de alterações de rota ou para ver se sua rota foi afetada, clique aqui e depois clique em "como sua rota está mudando?"

Get ready for the launch of @GoMiamiDade’s Better Bus Network tomorrow, 11/13. To mark the new routes and new connections #OurCounty is offering free fares from 11/13 – 12/31. For more info, visit https://t.co/N8STSxxwxE. pic.twitter.com/SmcnRmJ7sl