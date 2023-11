Depressão tropical pode se formar esta semana no Caribe, diz NHC

Uma depressão tropical pode se formar no final desta semana no Mar do Caribe, informou o Centro Nacional de Furacões na segunda-feira, 13. Há uma chance de formação de 60% nos próximos sete dias.



Espera-se que uma ampla área de baixa pressão se forme sobre o sudoeste do Caribe em alguns dias, e poderá se desenvolver gradualmente depois disso, disse o centro de furacões em seu comunicado da manhã.



Enquanto o sistema começa a mover-se para nordeste através das porções ocidental e central das Caraíbas, uma depressão tropical poderá formar-se no final desta semana.



No entanto, ainda é muito cedo para dizer se a perturbação afetará a Flórida. A temporada de furacões vai até 30 de novembro.



Nas regiões sul e central da Flórida, as chances de chuva aumentam um pouco na terça-feira, para 40%, e permanecerá quase nublado, com máximas cerca de 70 graus F.



As chances de chuva aumentam para 60% de quarta para quinta-feira, à medida que uma perturbação se move em direção à Flórida, vinda do Texas e do Golfo do México.



O tempo melhora significativamente na sexta-feira e especialmente no próximo fim de semana.



Critérios de alerta de tempestade de inverno EUA



O Serviço Meteorológico Nacional renovou os critérios para alertas de tempestades de inverno em todo o país, lançando um novo mapa para servir de base para a emissão de alertas e alertas de tempestades de inverno nos EUA.



Os critérios para vigilância e avisos obedecem aos limites da quantidade de queda de neve. Isso significa que seria necessário prever que uma certa quantidade de neve cairia em uma área antes que um alerta ou alerta de tempestade de inverno fosse emitido.



Anteriormente, os critérios utilizados para emitir esses alertas e avisos eram estabelecidos por cada um dos 122 escritórios do NWS nas suas respectivas jurisdições. Essas jurisdições normalmente cobrem entre 10 e 20 condados, de acordo com a NOAA, que supervisiona o NWS. Eles observaram que alguns condados estão divididos entre escritórios, com base em características geográficas.



De acordo com os novos critérios, todos os escritórios locais do NWS seguirão os limites que lhes foram atribuídos pelo escritório principal do NWS. Esses limites podem ser vistos no novo mapa “Critérios de alerta de tempestade de inverno”.



Cada área é codificada por cores com um limite de queda de neve atribuído com base no condado ou na geografia.