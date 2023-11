Centros de saúde da Flórida são classificados entre os melhores do país

Um centro de saúde do sul da Flórida foi classificado nacionalmente como um dos melhores centros do país para prevenção e cuidados com o HIV. Também foi classificado entre os 10% melhores centros de saúde em todo o país, juntamente com outros seis centros do estado, por fornecer cuidados de alta qualidade a pacientes em comunidades rurais e carentes.



Dos sete centros premiados com ouro na Flórida, cinco estão em Miami-Dade (Borinquen Health Care Center, Camillus Health Concern, Citrus Health Network, Miami Beach Community Health Center, Care Resource Community Health Centers), um no condado de Palm Beach (Health Care District of Palm Beach County) e outro no condado de Lee ( Lee Memorial Health System).



Os Centros Comunitários de Saúde Care Resource, que atendem aos condados de Miami-Dade e Broward, receberam do governo federal o prêmio Líder Nacional de Qualidade para Cuidados e Prevenção do HIV de 2023.



O prêmio, atribuído na semana passada a oito centros de saúde e a um “centro semelhante” no país, significa que os prestadores são considerados líderes na prevenção e cuidados do HIV pela rapidez com que prestam cuidados aos pacientes após o diagnóstico do vírus.



Eles também foram reconhecidos por demonstrarem um aumento no uso de testes de HIV e PrEP entre os pacientes, de acordo com a Administração de Recursos e Serviços de Saúde, parte do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.



“Nosso sucesso na Care Resource é resultado de vários fatores-chave que nos diferenciam. ...Colocamos uma forte ênfase nos cuidados de saúde holísticos, considerando não apenas os aspectos físicos, mas também os aspectos mentais e sociais do bem-estar dos nossos pacientes”, disse o Diretor Médico da Care Resource, Dr. Steven Santiago, em um comunicado. “Essa abordagem desempenhou um papel fundamental para garantir a alta satisfação do paciente e resultados excepcionais de saúde.”



A Care Resource também é um dos seis centros no sul da Flórida que recebeu o distintivo Gold Health Center Quality Leader de 2023 por seus esforços para melhorar a saúde de seus pacientes. Um centro no condado de Lee também recebeu o distintivo dourado.



Os centros de saúde e centros semelhantes são como balcões únicos para cuidados e fornecem check-ups, exames de saúde e tratamento a pacientes não segurados e segurados. Alguns centros também podem oferecer serviços odontológicos, de saúde mental e farmacêuticos. Os centros de saúde são financiados pelo governo federal e os “centros semelhantes” dependem do Medicare, Medicaid, seguros privados e outras taxas de pacientes.



Fonte: Miami Herald.