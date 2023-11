Duas cidades da Flórida estão entre as melhores para solteiros nos EUA

Namorar em algumas cidades é mais fácil do que em outras. Um estudo recente divulgou as melhores e piores cidades até o momento, com duas da Flórida entre as melhores.



A plataforma de aluguel online Zumper divulgou um estudo analisando as melhores e piores cidades para solteiros. Ele pesou dados sobre a população solteira, preço do aluguel de um quarto, restaurantes per capita, renda média não familiar e outras métricas.



Atlanta ficou em primeiro lugar, com Ohio e Flórida ostentando duas cidades entre as 15 primeiras.

Melhores cidades para solteiros:



Atlanta, Geórgia

St. Louis, Missouri

Minneapolis, Minnesota

Boston, Massachusetts

Madison, Wisconsin

Washington DC.

Orlando Flórida

Salt Lake City, Utah

Richmond, Virgínia

Pittsburg, Pensilvânia

Cincinnati, Ohio

Denver, Colorado

Tallahassee, Flórida

Charleston, Carolina do Sul

Cleveland, Ohio



Algumas das categorias notáveis que entraram na pontuação geral e as cidades que as venceram incluem: aluguel médio mais baixo de 1 quarto (Wichita, Kansas), maior porcentagem de solteiros (New Haven, Connecticut), opções de entretenimento per capita (Gilbert, Arizona). ), restaurantes per capita (Orlando, Flórida), maior satisfação no namoro (Gilbert, Arizona), menor custo de vida (Oklahoma City), menor taxa de desemprego (Boise, Idaho), entre outros.

Orlando ficou no sétimo lugar geral. Embora tenha uma porcentagem um pouco menor de solteiros, de 51%, Orlando compensa isso com um cenário de entretenimento impressionante e vários restaurantes, ocupando o primeiro lugar na categoria de restaurantes. Com uma taxa de desemprego de 4,10% e uma renda não familiar média de US$ 54.133, Orlando é um lugar atraente para solteiros.

Já Tallahassee ocupou o 13o lugar geral e o quarto lugar em maior porcentagem de solteiros, com 59,91% de residentes abraçando a vida de solteiro.

Piores cidades para solteiros:



Bakersfield, Califórnia

Santa Ana, Califórnia

Anaheim, Califórnia

Fresno, Califórnia

Newark, Nova Jersey

Plano, Texas

Irving, Texas

Wichita, Kansas

El Paso, Texas

Henderson, Nevada

Boise, Idaho

Arlington, Texas

Jersey City, New Jersey

Shreveport, Luisiana

San Antonio, Texas



A Zumper usou dados do U.S. Census Bureau, seus próprios dados de preços de aluguel, pesquisas com clientes e outras fontes. Veja o estudo na íntegra aqui.